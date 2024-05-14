Коммунальные аварии и теракты: чего боятся пермяки с начала 2024 года

Мошенники, желающие поживиться за чужой счет, продолжают придумывать все новые схемы обмана. Теперь они не только звонят по телефону, но и рассылают сообщения якобы от служебных контактов в мессенджерах. Люди не понимают, как жить с проблемой, и чувствуют себя незащищенными перед новыми способами аферистов.