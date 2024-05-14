Коммунальные аварии и теракты: чего боятся пермяки с начала 2024 года

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Высокую тревогу у россиян вызывают сообщения о диверсиях и обстрелах приграничных с Украиной регионах. В центре внимания недавно находилась Белгородская область, откуда решили эвакуировать 9 тыс. детей. Кроме того, уровень тревоги повысился в связи с налетами беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы — ЧП вызвали опасения в СМИ и соцсетях, появились гипотезы о возможном дефиците топлива.
В начале года произошли крупные аварии на сетях в Подольске и других городах Подмосковья. Пользователи соцсетей активно обсуждали бездействие местных властей, плачевной состояние систем ЖКХ и систему управления коммунальным хозяйством. Также упоминались аварии в Тульской области, Липецке, Новосибирске, Владимире и других городах.
Теракт в «Крокус Сити Холле» вызвал опасения у пользователей социальных сетей. Некоторые сравнивали его с Норд-Остом и тревожились, что могут произойти новые трагедии.
Мошенники, желающие поживиться за чужой счет, продолжают придумывать все новые схемы обмана. Теперь они не только звонят по телефону, но и рассылают сообщения якобы от служебных контактов в мессенджерах. Люди не понимают, как жить с проблемой, и чувствуют себя незащищенными перед новыми способами аферистов.
После теракта в «Крокус Сити Хоолле» общество стало чаще обращать внимание на преступления, совершаемые мигрантами. Россияне, в их числе и пермяки, беспокоятся нелегальным устройством на работу незаконных мигрантов, отсутствием их адаптации в российском обществе, а также проблемами, возникающими при бытовом и культурном взаимодействии.