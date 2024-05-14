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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Исследователи рассказали о главных страхах пермяков в 1 квартале 2024 года

Коммунальные аварии и теракты: чего боятся пермяки с начала 2024 года

14 мая 2024, 13:10
Фото: ideogram.ai

Исследователи рассказали о главных страхах пермяков в 1 квартале 2024 года

«Национальный индекс тревожностей» показывает доминирующие в обществе тревоги, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян.

Диверсии и атаки беспилотников

Высокую тревогу у россиян вызывают сообщения о диверсиях и обстрелах приграничных с Украиной регионах. В центре внимания недавно находилась Белгородская область, откуда решили эвакуировать 9 тыс. детей. Кроме того, уровень тревоги повысился в связи с налетами беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы — ЧП вызвали опасения в СМИ и соцсетях, появились гипотезы о возможном дефиците топлива.

Коммунальные аварии

В начале года произошли крупные аварии на сетях в Подольске и других городах Подмосковья. Пользователи соцсетей активно обсуждали бездействие местных властей, плачевной состояние систем ЖКХ и систему управления коммунальным хозяйством. Также упоминались аварии в Тульской области, Липецке, Новосибирске, Владимире и других городах.

Теракты

Теракт в «Крокус Сити Холле» вызвал опасения у пользователей социальных сетей. Некоторые сравнивали его с Норд-Остом и тревожились, что могут произойти новые трагедии.

Финансовые мошенники

Мошенники, желающие поживиться за чужой счет, продолжают придумывать все новые схемы обмана. Теперь они не только звонят по телефону, но и рассылают сообщения якобы от служебных контактов в мессенджерах. Люди не понимают, как жить с проблемой, и чувствуют себя незащищенными перед новыми способами аферистов.

Мигранты

После теракта в «Крокус Сити Хоолле» общество стало чаще обращать внимание на преступления, совершаемые мигрантами. Россияне, в их числе и пермяки, беспокоятся нелегальным устройством на работу незаконных мигрантов, отсутствием их адаптации в российском обществе, а также проблемами, возникающими при бытовом и культурном взаимодействии.

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#Общество#Пермь#Теракт#Опрос#Исследование#Тревога#Социология
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