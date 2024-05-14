Максим Решетников утверждён Госдумой на посту министра экономического развития

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Госдума утвердила на должность министра экономического развития РФ, экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова. Об этом сообщает «Интерфакс».
Решетников занимает пост главы Минэкономразвития с января 2020 года, до этого с 2017 по 2020 год был губернатором Пермского края. В 2012–2017 годах работал министром правительства Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития города Москвы. Родился в 1979 году в Перми, окончил в 2000 году Пермский государственный университет по специальности «экономист-математик», в 2002 году получил специальность «лингвист-переводчик»
В ходе выступления в Госдуме Решетников заявил, что «деятельность министерства, как и всего правительства, будет направлена на достижение национальных целей, которые утвердил президент РФ».