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Максим Решетников утверждён Госдумой на посту министра экономического развития

Максим Решетников утверждён Госдумой на посту министра экономического развития

14 мая 2024, 14:57
Фото: properm.ru
Экс-губернатор Прикамья занимает эту должность с 2020 года.

Госдума утвердила на должность министра экономического развития РФ, экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решетников занимает пост главы Минэкономразвития с января 2020 года, до этого с 2017 по 2020 год был губернатором Пермского края. В 2012–2017 годах работал министром правительства Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития города Москвы. Родился в 1979 году в Перми, окончил в 2000 году Пермский государственный университет по специальности «экономист-математик», в 2002 году получил специальность «лингвист-переводчик»

В ходе выступления в Госдуме Решетников заявил, что «деятельность министерства, как и всего правительства, будет направлена на достижение национальных целей, которые утвердил президент РФ».

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#Политика#Решетников#Максим решетников
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