«Молодые уходят, а я дома буду сидеть?». На СВО погиб Александр Барков из Прикамья

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В ходе СВО на Украине погиб Александр Барков из Пермского края. Об этом сообщил Павловский территориальный отдел администрации Чернушинского городского округа во ВКонтакте.
Ведомство отмечает, что Александр был скромный, простым и отзывчивым человеком. В конце осени 2023 года подписал контракт с Минобороны. При последней встрече сказал, «пацаны молодые уходят, а я что дома буду сидеть?».
«Администрация Павловского территориального отдела скорбит вместе с родными и близкими», написали местные власти в социальных сетях.
О дате и месте церемонии прощания будет сообщено дополнительно.