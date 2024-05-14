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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

В Прикамье простятся с погибшим на СВО Александром Барковым

«Молодые уходят, а я дома буду сидеть?». На СВО погиб Александр Барков из Прикамья

14 мая 2024, 06:30
Фото: properm.ru / Павловский территориальный отдел администрации Чернушинского городского округа

В Прикамье простятся с погибшим на СВО Александром Барковым

О дате и месте похорон будет сообщено отдельно.

В ходе СВО на Украине погиб Александр Барков из Пермского края. Об этом сообщил Павловский территориальный отдел администрации Чернушинского городского округа во ВКонтакте.

Ведомство отмечает, что Александр был скромный, простым и отзывчивым человеком. В конце осени 2023 года подписал контракт с Минобороны. При последней встрече сказал, «пацаны молодые уходят, а я что дома буду сидеть?».

«Администрация Павловского территориального отдела скорбит вместе с родными и близкими», написали местные власти в социальных сетях.

О дате и месте церемонии прощания будет сообщено дополнительно.

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#Пермский край#Украина#Вконтакте#Сво#Миноборона#Церемония прощания#Скорбь#Александр Барков#Павловский территориальный отдел#Чернушинский городской округ#Родные и близкие
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