На пермской набережной откроется ресторан «ПарKing» в бизнес-центре «Магнат»

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В БЦ «Магнат» у пермской набережной планируется открытие ресторана «ПарKing». На данный момент в новый проект идет набор сотрудников. Об этом сообщил ИА «Текст».
Заведение будет находится на ул. Монастырская, 2Б. По словам команды ресторана, гостей ожидает вид на Каму. В марте 2024 года в первом этаже бизнес-центра открылся кадровый центр «Работа России». Планировалось, что на цокольном и пятом этажах здания будет размещен общепит и фуд-корт, а 2-4 этажи займут офисные помещения.
Как указывает источник, разрешение на право возведения торгового центра было получено бизнесменом Гагиком Назаряном в 2009 году. Проектом было предусмотрено трехэтажное здание, однако высотность составила шесть этажей. Основания для сноса строения властей муниципалитета суд не поддержал.