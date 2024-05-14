properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

На пермской набережной откроется ресторан «ПарKing» в бизнес-центре «Магнат»

На пермской набережной откроется ресторан «ПарKing» в бизнес-центре «Магнат»

14 мая 2024, 08:26
Фото: Скриншот с Google Maps
Заведение расположится на ул. Монастырская, 2Б

В БЦ «Магнат» у пермской набережной планируется открытие ресторана «ПарKing». На данный момент в новый проект идет набор сотрудников. Об этом сообщил ИА «Текст».

Заведение будет находится на ул. Монастырская, 2Б. По словам команды ресторана, гостей ожидает вид на Каму. В марте 2024 года в первом этаже бизнес-центра открылся кадровый центр «Работа России». Планировалось, что на цокольном и пятом этажах здания будет размещен общепит и фуд-корт, а 2-4 этажи займут офисные помещения.

Как указывает источник, разрешение на право возведения торгового центра было получено бизнесменом Гагиком Назаряном в 2009 году. Проектом было предусмотрено трехэтажное здание, однако высотность составила шесть этажей. Основания для сноса строения властей муниципалитета суд не поддержал.

Читайте также:
Дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» построит около Камы бизнес-центр за 32 миллиарда рублейОдин из старейших ресторанов Перми откроется после реконструкцииНа пермской набережной 9 мая состоится концерт под открытым небом
#Пермь#Торговый центр#Набережная#Кама#Общепит#Ресторан#Бизнес-центр#Магнат#Улица Монастырская#Кадровый центр#Работа России#Фуд-корт#Офисные помещения#Гагик Назарян
Подпишитесь
Чистые зубы, молочный сыр и пустые карманы. Интересное в арбитражном суде
Сегодня, 10:33
Бюджеты растут, а кадров не хватает. Интервью с главврачом ГКБ №4 Андреем Ронзиным
Сегодня, 05:12
В Перми начали судить 72-летнего поджигателя военкомата
Сегодня, 08:47
В Пермь приедет внучка барда Юрия Визбора
Сегодня, 08:11
Что посмотреть в Пермском краеведческом музее во время акции «Ночь музеев»
Сегодня, 08:56
Пермячку отправили в колонию строгого режима за террористическую деятельность
Сегодня, 09:04
"