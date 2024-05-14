На пермской набережной откроется ресторан «ПарKing» в бизнес-центре «Магнат»

Заведение будет находится на ул. Монастырская, 2Б. По словам команды ресторана, гостей ожидает вид на Каму. В марте 2024 года в первом этаже бизнес-центра открылся кадровый центр «Работа России». Планировалось, что на цокольном и пятом этажах здания будет размещен общепит и фуд-корт, а 2-4 этажи займут офисные помещения.