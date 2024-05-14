Новый корпус тубдиспансера в Черняевском лесу Перми построят почти за 819 млн рублей

Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит возвести трехэтажное здание площадью в 6 тыс. кв. м. на территории действующего тубдиспансера на ш. Космонавтов, 160. Вместимость учреждения рассчитана до 300 посетителей в смену. Будет вестись прием как взрослых, так и детей.