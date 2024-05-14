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Новый корпус тубдиспансера в Черняевском лесу Перми построят за 818,9 млн рублей

Новый корпус тубдиспансера в Черняевском лесу Перми построят почти за 819 млн рублей

14 мая 2024, 07:30
Фото: Правительство Прикамья

Новый корпус тубдиспансера в Черняевском лесу Перми построят за 818,9 млн рублей

Открытие медицинского учреждения запланировано на 2026 год.

Стал известен победитель конкурса на право строительства нового корпуса противотуберкулезного диспансера №1 в Индустриальном районе Перми. Им стало ООО «Фортекс». Стоимость контракта составила 818,9 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Прикамья со ссылкой на краевое Минзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит возвести трехэтажное здание площадью в 6 тыс. кв. м. на территории действующего тубдиспансера на ш. Космонавтов, 160. Вместимость учреждения рассчитана до 300 посетителей в смену. Будет вестись прием как взрослых, так и детей.

Как сообщает ведомство, проектные решения соответствуют перечню мероприятий по охране окружающей среды — в данном случае в границах природной территории значения охраняемый природный ландшафт «Черняевский лес». По окончании строительных работ на участке будет выполнено благоустройство. Введение в эксплуатацию медучреждения запланировано на 2026 год.

Напомним, что начальная цена контракта на строительство диспансера составляла 819 млн 490 тыс. рублей. Ранее «Фортекс» занимался строительством крупных социальных объектов в краевой столице, среди которых стационар Пермской краевой психиатрической больницы и краевой музыкальной школы.

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