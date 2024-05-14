Опасный творог Нытвенского маслозавода привлек внимание Роскачества

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Эксперты Роскачества нашли нарушения в твороге из Пермского края. Выяснилось, что в твороге производства «Маслозавод Нытвенский» обнаружено превышение установленных норм дрожжей и плесени. Как рассказали в пресс-службе ведомства, специалисты исследовали творог 5% жирности 20 торговых марок, закупленный на рынке, по 77 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки.
Помимо этого, разные нарушения выявлены и в других торговых марках продукта. Например, в твороге «Свежее завтра» и «Славянские кружева» найден запрещенный фермент — микробная трансглютаминаза (она же «мясной клей»). Его использование в пищевой промышленности незаконно, так как безопасность фермента не была доказана.
Заниженное количество молочнокислых микроорганизмов обнаружено в твороге «Кубанский молочник», «Рузское молоко», «Свежее завтра», «Светаево», «Село Зелёное», «Экомилк» и «ЭкоНива». Превышение установленных норм содержания дрожжей выявлено в продукции «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Можайский» и «Ярче!». Кроме того, завышено содержание плесени в твороге «Вкуснотеево».
Из результатов исследования следует, что из 21 товара только продукция трех торговых марок — «Домик в деревне», «Простоквашино» и «Талицкий» — претендует на присвоение ей российского Знака качества. Она соответствует всем обязательным нормам и требованиям. Кроме того, качественным является творог марки «Савушкин» из Беларуси.