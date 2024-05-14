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Роскачество нашло нарушения в твороге Нытвенского маслозавода

Опасный творог Нытвенского маслозавода привлек внимание Роскачества

14 мая 2024, 12:20
Фото: ideogram.ai

Роскачество нашло нарушения в твороге Нытвенского маслозавода

Эксперты выявили нарушения в ряде торговых марок.

Эксперты Роскачества нашли нарушения в твороге из Пермского края. Выяснилось, что в твороге производства «Маслозавод Нытвенский» обнаружено превышение установленных норм дрожжей и плесени. Как рассказали в пресс-службе ведомства, специалисты исследовали творог 5% жирности 20 торговых марок, закупленный на рынке, по 77 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки.

Помимо этого, разные нарушения выявлены и в других торговых марках продукта. Например, в твороге «Свежее завтра» и «Славянские кружева» найден запрещенный фермент — микробная трансглютаминаза (она же «мясной клей»). Его использование в пищевой промышленности незаконно, так как безопасность фермента не была доказана.

Заниженное количество молочнокислых микроорганизмов обнаружено в твороге «Кубанский молочник», «Рузское молоко», «Свежее завтра», «Светаево», «Село Зелёное», «Экомилк» и «ЭкоНива». Превышение установленных норм содержания дрожжей выявлено в продукции «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Можайский» и «Ярче!». Кроме того, завышено содержание плесени в твороге «Вкуснотеево».

Из результатов исследования следует, что из 21 товара только продукция трех торговых марок — «Домик в деревне», «Простоквашино» и «Талицкий» — претендует на присвоение ей российского Знака качества. Она соответствует всем обязательным нормам и требованиям. Кроме того, качественным является творог марки «Савушкин» из Беларуси.

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#Общество#Пермь#Еда#Роскачество#Продукты питания
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