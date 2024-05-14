Опасный творог Нытвенского маслозавода привлек внимание Роскачества

Помимо этого, разные нарушения выявлены и в других торговых марках продукта. Например, в твороге «Свежее завтра» и «Славянские кружева» найден запрещенный фермент — микробная трансглютаминаза (она же «мясной клей»). Его использование в пищевой промышленности незаконно, так как безопасность фермента не была доказана.