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Updated Сегодня, 11:32

Определена дата проведения фестиваля «ПроНебо» под Кунгуром

Определена дата проведения фестиваля «ПроНебо» под Кунгуром

14 мая 2024, 11:31
Фото: properm.ru
Кроме него, в Прикамье этим летом запланированы еще мероприятия воздухоплавательной тематики.
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Кунгур

Фестиваль воздухоплавания «ПроНебо» пройдет в деревне Теплая Кунгурского округа с 12 по 14 июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Кунгура Вадим Лысанов.

Основной фестивальный день состоится 13 июля. Полеты на тепловых аэростатах также будут проводится 12 и 14 июля. Гости фестиваля смогут подняться на тепловом аэростате на 15 м над землей, смастерить и запустить воздушного змея.

Фестиваль «ПроНебо» является преемником фестиваля «Небесная ярмарка». В прошлом году фестиваль «Пронебо» отметился целым рядом организационных проблем и проблем с безопасностью.

Заметим, что в этом году в крае запланировано еще несколько мероприятий на воздухоплавательную тематику.

Так, на 26–27 июля запланирован фестиваль рок-музыки под открытым небом «Небеска». Он пройдет вблизи Кунгура на аэродроме Мыльники. Организаторы обещают, что на фестивале выступят лучшие коллективы Пермского края и России. Зрители могут разместиться в палаточном городке. Мероприятие никакого отношения к полетам воздушных шаров не имеет. «Это рок-фестиваль с уклоном на авиационную тему: полеты, небо, свободные люди», — говорят организаторы.

25-28 июля в селе Посад Кишертского округа пройдет Чемпионат ПФО по воздухоплавательному спорту.

27-28 июля запланировано проведение арт-фестиваля «Дыхание ветра» в деревне Пеньки, Кишертского округа, на котором традиционно проходят полеты тепловых аэростатов.

Федерация воздухоплавания Пермского края была одним из организаторов фестиваля «Небесная ярмарка» на протяжении всего его существования. Однако в 2023 году фестиваль сменил свое название на «ПроНебо» и место проведения, а бренд «Небесная ярмарка» теперь принадлежит администрации Кунгурского муниципального округа.

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#Кунгур#Культура#Фестиваль#Воздухоплавание
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