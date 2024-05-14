Определена дата проведения фестиваля «ПроНебо» под Кунгуром

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Фестиваль воздухоплавания «ПроНебо» пройдет в деревне Теплая Кунгурского округа с 12 по 14 июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Кунгура Вадим Лысанов.
Основной фестивальный день состоится 13 июля. Полеты на тепловых аэростатах также будут проводится 12 и 14 июля. Гости фестиваля смогут подняться на тепловом аэростате на 15 м над землей, смастерить и запустить воздушного змея.
Фестиваль «ПроНебо» является преемником фестиваля «Небесная ярмарка». В прошлом году фестиваль «Пронебо» отметился целым рядом организационных проблем и проблем с безопасностью.
Заметим, что в этом году в крае запланировано еще несколько мероприятий на воздухоплавательную тематику.
Так, на 26–27 июля запланирован фестиваль рок-музыки под открытым небом «Небеска». Он пройдет вблизи Кунгура на аэродроме Мыльники. Организаторы обещают, что на фестивале выступят лучшие коллективы Пермского края и России. Зрители могут разместиться в палаточном городке. Мероприятие никакого отношения к полетам воздушных шаров не имеет. «Это рок-фестиваль с уклоном на авиационную тему: полеты, небо, свободные люди», — говорят организаторы.
25-28 июля в селе Посад Кишертского округа пройдет Чемпионат ПФО по воздухоплавательному спорту.
27-28 июля запланировано проведение арт-фестиваля «Дыхание ветра» в деревне Пеньки, Кишертского округа, на котором традиционно проходят полеты тепловых аэростатов.
Федерация воздухоплавания Пермского края была одним из организаторов фестиваля «Небесная ярмарка» на протяжении всего его существования. Однако в 2023 году фестиваль сменил свое название на «ПроНебо» и место проведения, а бренд «Небесная ярмарка» теперь принадлежит администрации Кунгурского муниципального округа.