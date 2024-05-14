Определена дата проведения фестиваля «ПроНебо» под Кунгуром

Так, на 26–27 июля запланирован фестиваль рок-музыки под открытым небом «Небеска». Он пройдет вблизи Кунгура на аэродроме Мыльники. Организаторы обещают, что на фестивале выступят лучшие коллективы Пермского края и России. Зрители могут разместиться в палаточном городке. Мероприятие никакого отношения к полетам воздушных шаров не имеет. «Это рок-фестиваль с уклоном на авиационную тему: полеты, небо, свободные люди», — говорят организаторы.