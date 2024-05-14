Остались родители, братья, сын, дочь. На СВО погиб 27-летний пермяк Вячеслав Бахматов

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
В ходе спецоперации на Украине погиб 27-летний уроженец Добрянского городского округа Вячеслав Бахматов. Об этом сообщили власти муниципалитета в социальных сетях.
Родился мужчина 11 июня 1996 года в поселке Камский. В 2014 году окончил Камскую СОШ, а с 21 ноября 2014 по 21 ноября 2015 проходил военную службу по призыву. Служил Бахматов механиком — водителем боевых машин воздушно-десантных войск. После армии работал плотником-бетонщиком, сменив несколько мест работы.
Последним его местом работы стало ООО «Промтранс», где Вячеслав проработал два года слесарем по ремонту механического оборудования. 21 января текущего года пермяк заключил контракт с Минобороны для прохождения службы в зоне проведения СВО.
«Служил в должности — номер расчета мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона. Погиб 26 февраля 2024 года в городе Красногоровка Донецкой Народной Республики. Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Александровича.», — пишет пресс-служба администрации муниципалитета во ВКонтакте.
Как указывает ведомство, был очень смелым и уверенным человеком. Всегда был душой компании, боролся за справедливость и любил порядок во всем. Вместе с тем, был очень скромным и ранимым человеком. У него остались родители, братья, сын и дочка.
Церемония прощания состоится 16 мая в 11:00 в школе поселка Камский на ул. Советская, 1.