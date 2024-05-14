properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:11

Published Сегодня, 03:11

Modified Сегодня, 03:12

Updated Сегодня, 03:12

В Прикамье простятся с погибшим на СВО 27-летним Вячеславом Бахматовым

Остались родители, братья, сын, дочь. На СВО погиб 27-летний пермяк Вячеслав Бахматов

14 мая 2024, 03:11
Фото: properm.ru / Администрация Добрянского округа

В Прикамье простятся с погибшим на СВО 27-летним Вячеславом Бахматовым

Прощание с мужчиной пройдет 16 мая.

В ходе спецоперации на Украине погиб 27-летний уроженец Добрянского городского округа Вячеслав Бахматов. Об этом сообщили власти муниципалитета в социальных сетях.

Родился мужчина 11 июня 1996 года в поселке Камский. В 2014 году окончил Камскую СОШ, а с 21 ноября 2014 по 21 ноября 2015 проходил военную службу по призыву. Служил Бахматов механиком — водителем боевых машин воздушно-десантных войск. После армии работал плотником-бетонщиком, сменив несколько мест работы.

Последним его местом работы стало ООО «Промтранс», где Вячеслав проработал два года слесарем по ремонту механического оборудования. 21 января текущего года пермяк заключил контракт с Минобороны для прохождения службы в зоне проведения СВО.

«Служил в должности — номер расчета мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона. Погиб 26 февраля 2024 года в городе Красногоровка Донецкой Народной Республики. Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Александровича.», — пишет пресс-служба администрации муниципалитета во ВКонтакте.

Как указывает ведомство, был очень смелым и уверенным человеком. Всегда был душой компании, боролся за справедливость и любил порядок во всем. Вместе с тем, был очень скромным и ранимым человеком. У него остались родители, братья, сын и дочка.

Церемония прощания состоится 16 мая в 11:00 в школе поселка Камский на ул. Советская, 1.

Читайте также:
В Пермском крае простятся с погибшим на СВО пенсионеромВ ходе СВО погиб уроженец Березниковского округа Пермского края Дмитрий ЛекомцевВ ходе СВО погиб наводчик из Нытвенского округа Сергей Ощепков
#Украина#Погиб#Сво#Военная служба#Спецоперация#Минобороны#Соболезнования#Церемония прощания#Вячеслав Бахматов#Добрянский городской округ#Зона проведения СВО
Подпишитесь
Бюджеты растут, а кадров не хватает. Интервью с главврачом ГКБ №4 Андреем Ронзиным
Сегодня, 05:12
Центробанк пытается обжаловать изъятие акций у миноритариев соликамского завода
Сегодня, 04:23
Полиция выясняет преднамеренность банкротства одного из строителей пермского зоопарка
Сегодня, 04:50
Пермский миллиардер и музей PERMM не смогли заключить мировое соглашение
Сегодня, 05:47
Белгородская область подверглась мощному обстрелу ВСУ. Пострадала пенсионерка
Сегодня, 05:27
Юрий Трутнев утверждён на посту вице-премьера — куратора Дальнего Востока
Вчера, 13:29
"