Остались родители, братья, сын, дочь. На СВО погиб 27-летний пермяк Вячеслав Бахматов

Как указывает ведомство, был очень смелым и уверенным человеком. Всегда был душой компании, боролся за справедливость и любил порядок во всем. Вместе с тем, был очень скромным и ранимым человеком. У него остались родители, братья, сын и дочка.



Церемония прощания состоится 16 мая в 11:00 в школе поселка Камский на ул. Советская, 1.