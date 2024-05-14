Осуждён краснокамец, который угрожал убить жену, избил прохожего и похитил смартфон

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:40
Приговором Краснокамского городского суда 23-летний местный житель признан виновным в угрозе убийством, побоях и грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
В канун прошлого нового года пьяный фигурант поругался с супругой. В ходе ссоры он схватил ее за шею, приподнял от пола и угрожал убить. Женщина очень испугалась агрессивного мужа. Однако мужчина отпустил жену и ушел из дома.
На улице у него произошел конфликт с незнакомцем. Обвиняемый напал на него, стал избивать, пока тот не упал на землю. Несмотря на то, что прохожий уже лежал, злоумышленник продолжал наносить ему удары, пока тот не потерял сознание. Затем разбойник вытащил из заднего кармана брюк мужичины мобильный телефон и скрылся. Как только 47-летний потерпевший пришел в себя, сразу обратился за помощью в правоохранительные органы. Причиненный ущерб он оценил в 10 500 рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали фигуранта в этот же день. Похищенный телефон был изъят и возвращен законному владельцу.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством», ст. 116 «Побои» и ч. 1 ст. 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 450 часов.