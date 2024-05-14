Осуждён краснокамец, который угрожал убить жену, избил прохожего и похитил смартфон

На улице у него произошел конфликт с незнакомцем. Обвиняемый напал на него, стал избивать, пока тот не упал на землю. Несмотря на то, что прохожий уже лежал, злоумышленник продолжал наносить ему удары, пока тот не потерял сознание. Затем разбойник вытащил из заднего кармана брюк мужичины мобильный телефон и скрылся. Как только 47-летний потерпевший пришел в себя, сразу обратился за помощью в правоохранительные органы. Причиненный ущерб он оценил в 10 500 рублей.