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Пермь вошла в тройку городов-миллионников по росту цен на аренду «однушек»

Пермь вошла в тройку городов-миллионников по росту цен на аренду «однушек»

14 мая 2024, 04:05
Фото: properm.ru
Самый высокий рост на однокомнатные квартиры зафиксирован в Красноярске.

Пермь заняла третье место по росту цен на аренду однокомнатных квартир с показателем прироста в +38,4% по сравнению с началом мая 2023 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов компании «Этажи».

Первое место по росту стоимости аренды на «однушки» занимает Красноярск (+54%), второе — Челябинск (+48,7%). В среднем по стране цена аренды за год увеличилась на 32%. По мнению аналитиков, такая динамика связана с длящимся четыре года дефицитом бюджетных вариантов жилья и снижением доступности ипотечного кредитования. Кроме того, на ставки повлиял высокий спрос второго полугодия прошлого года, после которого объём предложения не смог восстановиться.

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#Пермь#Краснокамск#Однокомнатные квартиры#Ипотечное кредитование#Цены на аренду
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