Пермь вошла в тройку городов-миллионников по росту цен на аренду «однушек»

Первое место по росту стоимости аренды на «однушки» занимает Красноярск (+54%), второе — Челябинск (+48,7%). В среднем по стране цена аренды за год увеличилась на 32%. По мнению аналитиков, такая динамика связана с длящимся четыре года дефицитом бюджетных вариантов жилья и снижением доступности ипотечного кредитования. Кроме того, на ставки повлиял высокий спрос второго полугодия прошлого года, после которого объём предложения не смог восстановиться.