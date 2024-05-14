Пермь вошла в тройку городов-миллионников по росту цен на аренду «однушек»

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Пермь заняла третье место по росту цен на аренду однокомнатных квартир с показателем прироста в +38,4% по сравнению с началом мая 2023 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов компании «Этажи».
Первое место по росту стоимости аренды на «однушки» занимает Красноярск (+54%), второе — Челябинск (+48,7%). В среднем по стране цена аренды за год увеличилась на 32%. По мнению аналитиков, такая динамика связана с длящимся четыре года дефицитом бюджетных вариантов жилья и снижением доступности ипотечного кредитования. Кроме того, на ставки повлиял высокий спрос второго полугодия прошлого года, после которого объём предложения не смог восстановиться.