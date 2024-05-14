Пермская школьница, избивавшая сверстниц на видео, объяснила причину своего поступка

Школьница из Перми, избивавшая других девочек-подростков и записывающая это на видео, объяснила, почему так поступила со своей последней жертвой. В своем Telegram-канале она сообщила, что дело было не в мальчике, хотя так может показаться — на видео пострадавшая говорит: «Я его видела один раз в жизни, все!». После чего девочка начинает наносить удары по голове и телу.