Пермская школьница, избивавшая сверстниц на видео, объяснила причину своего поступка

Posted 14 мая, 04:35
Published 14 мая, 04:35
Modified 14 мая, 04:37
Updated 14 мая, 04:37
Школьница из Перми, избивавшая других девочек-подростков и записывающая это на видео, объяснила, почему так поступила со своей последней жертвой. В своем Telegram-канале она сообщила, что дело было не в мальчике, хотя так может показаться — на видео пострадавшая говорит: «Я его видела один раз в жизни, все!». После чего девочка начинает наносить удары по голове и телу.
«Там вообще она говорила за мать. Когда я сказала про Гашика, она начала ныть и за мать говорить. Справедливо ведь? Каждый бы за маму ударил!» — оправдалась школьница в Telegram, пишет 59.ru. Издание не приводит название канала школьницы, так как в нем есть персональные данные несовершеннолетней.
После этого школьница продолжила публиковать записи в Telegram-канале. Она спросила, сколько человек на ее стороне, а затем опубликовала опрос, кто бы еще «ударил за мать», с двумя вариантами ответа: «Да. Мама — святое» и «Нет, мне пофиг на свою мать». Затем девочка пригласила подписчиков на чай.
Ранее в соцсетях были опубликованы видео, на которых девочка избивает других школьниц. Одно из них якобы снято в ТРЦ «iMALL Эспланада», другое — на улице, в ноябре 2023 года. Нападавшая сама выкладывала видеозаписи в соцсети, СМИ обратили на них внимание после публикаций в Telegram-каналах. Вчера в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили Properm.ru, что проводят проверку по факту инцидента.