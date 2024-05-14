Пермский миллиардер и музей PERMM не смогли заключить мировое соглашение

По мнению арендодателя, при выезде музей вернул помещения из аренды с дефектами (отсутствия систем вентиляции и электроснабжения). Собственник считает, что этих недостатков не было в конце 2021-го — начале 2022 года, когда заключался последний договор аренды с музеем. В свою очередь, ответчик сослался на то, что о ремонтных работах, которые были проведены в здании ТЦ ещё в 2014 году, собственник помещений знал с 2019 года, и срок исковой давности уже истёк.