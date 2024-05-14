Пермский миллиардер и музей PERMM не смогли заключить мировое соглашение

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:48
Основатель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, который является владельцем торгового центра на б. Гагарина, 24 в Перми, и музей современного искусства PERMM, не смогли заключить мировое соглашение ходе судебного заседания в Пермском краевом арбитражном суде. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
В ходе заседания стороны обнародовали позиции в деле о взыскании 16,8 млн рублей с культурного учреждения за аренду здания.
По мнению арендодателя, при выезде музей вернул помещения из аренды с дефектами (отсутствия систем вентиляции и электроснабжения). Собственник считает, что этих недостатков не было в конце 2021-го — начале 2022 года, когда заключался последний договор аренды с музеем. В свою очередь, ответчик сослался на то, что о ремонтных работах, которые были проведены в здании ТЦ ещё в 2014 году, собственник помещений знал с 2019 года, и срок исковой давности уже истёк.
В итоге судебное заседание отложили на 23 мая.
Как сообщали ранее в краевом минкульте, который является учредителем музея, в сентябре 2023 года, во время переезда PERMM на новую площадку, здание на бульваре Гагарина, 24, которое музей арендовал с 2014 по 2023 год, было принято собственником, при этом были подписаны все необходимые акты и никакие замечания не были высказаны.
Иск заявителя поступил 7 февраля. В досудебном обсуждении вопроса музей отказался оплачивать ремонт здания арендодателя. По договору аренды краевой музей современного искусства должен вернуть объект «первоначальном состоянии с учётом нормального износа».
Осенью прошлого года договор был расторгнут досрочно, музей переехал в бывший автомобильный центр «Телта-МБ» на улице Крисанова, 4. После освобождения помещения учреждением «Сатурн-Р» выставил здание на продажу за 260 млн рублей.
В здании на бульваре Гагарина, 24, музей работал с 2014 по 2023 год.