Пермячку отправили в колонию строгого режима за террористическую деятельность

По данным ведомства, с 2013 по 2022 год женщина принимала участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство»* на территории Сирийской Арабской Республики. Так, Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил уголовные дела по следующим статьям УК РФ: