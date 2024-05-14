Пермячку отправили в колонию строгого режима за террористическую деятельность

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Жительницу Пермского края осудили за участие в террористической деятельности. Об этом сообщила УФСБ по Пермскому краю.
По данным ведомства, с 2013 по 2022 год женщина принимала участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство»* на территории Сирийской Арабской Республики. Так, Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил уголовные дела по следующим статьям УК РФ:
Факты содействия обвиняемой в террористической деятельности были установлены. Центральный военный окружной суд признал ее виновной. Пермячку приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
* террористическая организация, запрещена в России.