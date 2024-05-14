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Пермячку отправили в колонию строгого режима за террористическую деятельность

Пермячку отправили в колонию строгого режима за террористическую деятельность

14 мая 2024, 09:04
Фото: properm.ru
В отношении женщины были возбуждены три уголовных дела.

Жительницу Пермского края осудили за участие в террористической деятельности. Об этом сообщила УФСБ по Пермскому краю.

По данным ведомства, с 2013 по 2022 год женщина принимала участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство»* на территории Сирийской Арабской Республики. Так, Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил уголовные дела по следующим статьям УК РФ:

  • склонение, вербовка или иное вовлечение человека в совершение преступления;
  • участие в деятельности организации, которая признана террористической в РФ;
  • участие в не предусмотренном федеральным законом вооруженном формировании, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ.

Факты содействия обвиняемой в террористической деятельности были установлены. Центральный военный окружной суд признал ее виновной. Пермячку приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

* террористическая организация, запрещена в России.

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#УФСБ#Лишение свободы#Вербовка#Колония строгого режима#Уголовные дела#Пермской край#Террористическая деятельность#Центральный военный окружной суд
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