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Пермяка осудили за убийство 13-летней давности

Пермяка осудили за убийство 13-летней давности

14 мая 2024, 16:48
Фото: 1MI
Лишь проведенные экспертизы и новые материалы следствия доказали вину убийцы.

Пермский районный суд признал местного жителя виновным в убийстве. Отметим, что он совершил преступление 13 лет назад, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Подсудимый в 2011 году убил жителя деревни Кондратово. Однако в ходе первоначального следствия вина злоумышленника не была доказана, в связи с чем уголовное дело приостановлено. Тем не менее, следственные действия продолжались. В результате проведенных молекулярно-генетических экспертиз, а также на основании имеющихся материалов причастность мужчины к совершению преступления была доказана.

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Виновного приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Криминал
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