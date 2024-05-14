Пермяка осудили за убийство 13-летней давности

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Пермский районный суд признал местного жителя виновным в убийстве. Отметим, что он совершил преступление 13 лет назад, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Подсудимый в 2011 году убил жителя деревни Кондратово. Однако в ходе первоначального следствия вина злоумышленника не была доказана, в связи с чем уголовное дело приостановлено. Тем не менее, следственные действия продолжались. В результате проведенных молекулярно-генетических экспертиз, а также на основании имеющихся материалов причастность мужчины к совершению преступления была доказана.
Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Виновного приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.