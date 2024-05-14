Пермяка осудили за убийство 13-летней давности

Подсудимый в 2011 году убил жителя деревни Кондратово. Однако в ходе первоначального следствия вина злоумышленника не была доказана, в связи с чем уголовное дело приостановлено. Тем не менее, следственные действия продолжались. В результате проведенных молекулярно-генетических экспертиз, а также на основании имеющихся материалов причастность мужчины к совершению преступления была доказана.