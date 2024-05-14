Полиция выясняет преднамеренность банкротства одного из строителей пермского зоопарка

В 2021 году специалисты ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при минюсте РФ», осмотрев 12 объектов нового пермского зоопарка установили, что при проведении работ были допущены дефекты. Те из них, которые являются критическими привели к невозможности использования возведенных конструкций и сооружений, так как их состояние характеризуется как ограниченно-работоспособное и аварийное.