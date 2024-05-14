Полиция выясняет преднамеренность банкротства одного из строителей пермского зоопарка

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МВД начало проверку информации о преднамеренном банкротстве ООО «ИнвестЖилСтрой» («ИЖС»), одного из подрядчиков первой очереди зоопарка в Перми ценой 1,83 млрд рублей. АО «РЖДстрой» (Москва) считает своими убытками включенные в реестр кредиторов требования на 440,9 млн рублей, сообщает «РБК-Пермь».
По заявлению генподрядчика строительства, к выводу средств из ООО «ИЖС» могут быть причастны директор Алексей Шилов и его жена Элеонора Шилова, единственный учредитель.
В 2017–2019 годы АО «РЖДстрой» перечислило на счета ООО «ИЖС» более 711,4 млн рублей. На эти деньги подрядчик обязался построить административный корпус, ветлечебницу, здания кормокухни, складов, вивария, инкубатория, крольчатника и проката, вольеры с павильонами для животных, выполнить благоустройство.
В 2021 году специалисты ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при минюсте РФ», осмотрев 12 объектов нового пермского зоопарка установили, что при проведении работ были допущены дефекты. Те из них, которые являются критическими привели к невозможности использования возведенных конструкций и сооружений, так как их состояние характеризуется как ограниченно-работоспособное и аварийное.
На основании таких выводов арбитражный суд Москвы 21 октября 2022 года решил взыскать с ООО «ИЖС» в пользу генподрядчика АО «РЖДстрой» 440,9 млн рублей. Из них 390,7 млн рублей — неосновательное обогащение, 50 млн — неустойка и 200 тыс. — расходы на госпошлину.
15 мая 2023 года ООО «ИЖС» признано банкротом. Заявителем выступил ИП из Москвы Николай Минасян (основной вид деятельности — легковое такси).
За 706,3 тыс. рублей бизнесмен купил у ООО «ИЖС» определенный судом долг в 771,4 тыс. рублей перед субподрядным ООО «Урал-Интекс» за выполненные при возведении зоопарка электромонтажные работы. По предложению нового кредитора ИП Минасяна арбитраж 15 мая 2023 года утвердил конкурсным управляющим ООО «ИЖС» Григория Кравченко — члена Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих.
7 сентября 2023 года, в реестр кредиторов ООО «ИЖС» включены требования АО «РЖДстрой». Обладая 99,4% голосов конкурсных кредиторов, эта компания добивается отстранения Кравченко.
В суде было озвучено, отмечает издание, что, реализуя замысел собственников ООО «ИнвестЖилСтрой», арбитражный управляющий Кравченко скрывал от конкурсного кредитора АО «РЖДстрой» информацию о финансовом состоянии должника и предъявлял требования выборочно. Это свидетельствует о его заинтересованности в непривлечении конкретных лиц к ответственности.
Пермский арбитраж не нашел оснований для отстранения конкурсного управляющего Кравченко. В мотивированном решении от 26 апреля 2024 года говорится об отсутствии доказательств о причастности контролирующих ООО «ИЖС» лиц, Алексея Шилова и Элеоноры Шиловой, к выводу денежных средств. При этом отмечено — в настоящее время полиция проводит проверку по «факту возможного преднамеренного банкротства» компании.
Апелляционная жалоба АО «РЖДстрой» на это решение зарегистрирована 8 мая.