Прокуратура заинтересовалась ситуацией с кадрами в больнице имени Тверье

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Прокуратура Индустриального района заинтересовалась ситуацией с кадрами в ГКБ имени Тверье. В ведомстве сообщили, что 27 апреля текущего года в рамках осуществления мониторинга состояния законности в сфере соблюдения трудовых прав граждан в адрес учреждения направлен запрос о предоставлении информации для проведения анализа.
Проверка была инициирована после публикации об увольнениях врачей из больницы, говорится в ответе на запрос Properm.ru. Ранее источник журналиста Properm.ru сообщил, что с начала года из учреждения якобы уволились семь специалистов.
В самой больнице Тверье 2 мая, в ответе на запрос, пояснили, что уволились только три человека, и это не является критичным для работы учреждения. Сейчас в медицинском учреждении работает 1 070 человек медицинского персонала, из них 256 — врачи, 457 — средний медицинский персонал, 357 — младший медицинский персонал.