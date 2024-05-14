Прокуратура заинтересовалась ситуацией с кадрами в больнице имени Тверье

В самой больнице Тверье 2 мая, в ответе на запрос, пояснили, что уволились только три человека, и это не является критичным для работы учреждения. Сейчас в медицинском учреждении работает 1 070 человек медицинского персонала, из них 256 — врачи, 457 — средний медицинский персонал, 357 — младший медицинский персонал.