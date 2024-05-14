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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Прокуратура проводит проверку после новости об увольнениях в больнице Тверье

Прокуратура заинтересовалась ситуацией с кадрами в больнице имени Тверье

14 мая 2024, 13:28
Фото: properm.ru

Прокуратура проводит проверку после новости об увольнениях в больнице Тверье

После публикации Properm.ru ведомство займется анализом ситуации в учреждении.

Прокуратура Индустриального района заинтересовалась ситуацией с кадрами в ГКБ имени Тверье. В ведомстве сообщили, что 27 апреля текущего года в рамках осуществления мониторинга состояния законности в сфере соблюдения трудовых прав граждан в адрес учреждения направлен запрос о предоставлении информации для проведения анализа.

Проверка была инициирована после публикации об увольнениях врачей из больницы, говорится в ответе на запрос Properm.ru. Ранее источник журналиста Properm.ru сообщил, что с начала года из учреждения якобы уволились семь специалистов.

В самой больнице Тверье 2 мая, в ответе на запрос, пояснили, что уволились только три человека, и это не является критичным для работы учреждения. Сейчас в медицинском учреждении работает 1 070 человек медицинского персонала, из них 256 — врачи, 457 — средний медицинский персонал, 357 — младший медицинский персонал.

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