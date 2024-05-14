СМИ: в главке полиции Прикамья ожидаются кадровые перестановки

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов с 11 мая находится в отпуске, после которого покинет должность начальника ГУ МВД по Пермскому краю, пишут сегодня журналисты Ura.ru. По данным издания, известны два претендента на эту должность: начальник УМВД по Забайкальскому краю Вячеслав Еговцев и замначальника ГУ МВД по Алтайскому краю Марк Левин.
В пресс-службе главка МВД журналисту Properm.ru эту информацию подтвердили.
В конце 2020 года Вячеслав Еговцев начал службу в УМВД России по Забайкальскому краю. До переезда в Забайкалье с 2018 года Еговцев был замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Пермскому краю.
Как сообщают информированные собеседники Properm.ru, вместе с Еговцевым из Забайкалья может вернуться полковник полиции Алексей Голатенко. Он с 2021 года возглавляет УМВД России по Чите.
Вячеслав Еговцев родился в Прикамье в 1973 году. В 1997 году он с отличием окончил юридический институт МВД России, после чего служил оперуполномоченным межрайонного отдела по борьбе с экономической преступностью при УВД Перми. С 1999 по 2004 годы полицейский работал в подразделении по борьбе с организованной преступностью, а с 2004 года занимался борьбой с экономическими преступлениями в городском УВД и краевом ГУ МВД.
Марк Левин служил замначальника полиции по оперативной работе УМВД по городу Перми. С 2016 года он руководил полицией Севастополя, а в 2020 году стал заместителем начальника ГУ МВД по Алтайскому краю. В ноябре 2023 года Левин получил звание генерал-майора.