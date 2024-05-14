СМИ: в главке полиции Прикамья ожидаются кадровые перестановки

Вячеслав Еговцев родился в Прикамье в 1973 году. В 1997 году он с отличием окончил юридический институт МВД России, после чего служил оперуполномоченным межрайонного отдела по борьбе с экономической преступностью при УВД Перми. С 1999 по 2004 годы полицейский работал в подразделении по борьбе с организованной преступностью, а с 2004 года занимался борьбой с экономическими преступлениями в городском УВД и краевом ГУ МВД.