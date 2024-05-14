СВО скоро закончится? Мнения экспертов о ситуации на Украине

Есть и иные мнения. Глава дипломатии Евросоюза Жозеф Боррель высказывается за прекращение поставок вооружений на Украину. По его словам, тогда СВО сойдет на нет. По словам военного эксперта Скотта Риттера, конфликт завершится в течение года, и сейчас стороны находятся в финале СВО. Спецоперация длится третий год, с 24 февраля 2022 года.