Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
По мнению аналитиков и источников французской газеты Le Monde, новые поставки вооружения и средства не смогут сейчас повлиять на ситуацию на фронте. Россия продолжает уверенное наступление. Издание The New York Times пишет, что украинская армия находится в самом неблагоприятном положении. Солдаты и офицеры ВСУ сообщают, что никто не ожидал такого развития событий. Эта ситуация, по мнению источников, является самой критичной для украинский военных.
По мнению журналистов Associated Press, Украина ждала наступления, но не была готова к такому повороту событий. В статье агентства говорится, что атака на Волчанск, расположенный менее чем в 5 км от границы с Россией, стала началом попытки создать «буферную зону». Цель создания этой «буферной зоны» — остановка частых украинских атак на Белгород и другие приграничные регионы.
Наступление на Харьковскую область предпринято, чтобы Украина направила в этот регион дополнительную живую силу и технику. Помощи от стран Запада не хватает, поэтому украинская армия перебросит силы с других участков. В итоге некоторые направления ослабятся, и Россия может наступить и в этих направлениях, пишет 56orb.ru.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что украинские военные в Харьковской области находятся в крайне сложном положении. Ситуация на фронте остается напряженной: продолжаются бои в приграничных регионах, находящихся вдоль границы с Россией, написал Сырский в своем Telegram-канале.
По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, из региона за двое суток эвакуированы более 4 тыс. человек.
По словам лидера демократов в Палате представителей Конгресса США Хакима Джеффриса, СВО — это стратегический успех. Однако он предупредил, что американским военнослужащим придется сражаться с российскими солдатами.
Многие западные СМИ приходят к одному мнению: Украина до последнего не хотела признавать успешность российского наступления на харьковском направлении. Руководство страны утверждало, что атаки отражают, потери минимальны, и все идет по плану. Однако это оказалось не так.
Россия победит на СВО, но это произойдет нескоро, считает сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов высказал уверенность, что страны Запада не будут продолжать боевые действия на Украине на три или четыре года, и все завершится раньше.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров говорит, что российской армии нужно более активно нападать и жестко бить украинских военнослужащих. По его словам, в мае нужно взять контроль над Одессой и Харьковом. А затем заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать все необходимые для России бумаги.
Есть и иные мнения. Глава дипломатии Евросоюза Жозеф Боррель высказывается за прекращение поставок вооружений на Украину. По его словам, тогда СВО сойдет на нет. По словам военного эксперта Скотта Риттера, конфликт завершится в течение года, и сейчас стороны находятся в финале СВО. Спецоперация длится третий год, с 24 февраля 2022 года.