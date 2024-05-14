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Центробанк пытается обжаловать изъятие акций у миноритариев соликамского завода

Центробанк пытается обжаловать изъятие акций у миноритариев соликамского завода

14 мая 2024, 04:23
Фото: properm.ru
Акции ОАО «Соликамский магниевый завод» были изъяты по решению суда в марте этого года.

Банк России подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии у миноритарных владельцев акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ), следует из объединенной картотеки арбитражных судов, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Отмечается, что жалоба пока не принята к производству.

В апреле Московская биржа направила апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края, которым он удовлетворил требования прокуратуры об изъятии акций у более чем 2,3 тыс. миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод». Ранее биржа выступала против изъятия акций в пользу государства у владельцев, которые приобрели их на организованных торгах. Аналогичную позицию занял и Центробанк, по мнению которого такие акционеры являются законными владельцами ценных бумаг, а их изъятие приведет к подрыву доверия граждан к процедуре биржевых торгов. Торги акциями СМЗ были прекращены в ноябре 2022 года, после того, как предприятие перешло под контроль государства.

Ранее 27 физических лиц и три юридических лица, среди которых — АО «Открытие брокер», ООО «ОИнвест» и АО ИК «Регион» направили апелляционные жалобы в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Все они, кроме ходатайства инвесткомпании «Регион», оставлены без движения, последняя принята судом к производству.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края по иску прокурора региона истребовал в пользу государства 10,5% акций СМЗ, принадлежащих примерно 2,3 тысячи миноритарным держателям.

Как пишет «Интерфакс», национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выразила серьезную обеспокоенность этим решением, аргументируя это, в частности тем, что миноритарии приобрели бумаги на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота.

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#Суд#Экономика#Соликамский Магниевый завод#Соликамск
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