Утверждал, что не заметил. В Перми будут судить водителя за гибель пенсионерки

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя и задержали его. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. В пресс-службе МВД России добавили, что личность мужчины была установлена на следующий день после аварии. Сначала он утверждал, что не заметил пешехода и думал, что женщина упала сама из-за гололеда. На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде подписи о невыезде и надлежащем поведении.