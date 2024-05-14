Утверждал, что не заметил. В Перми будут судить водителя за гибель пенсионерки

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В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Пермского района. Мужчина обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 284 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).
В пресс-службе управления МВД по Перми рассказали, что авария произошла 20 февраля текущего года около 17:00. Во дворе многоквартирного дома по ул. Николая Островского водитель иномарки Mazda CX5 при движении задним ходом сбил 87-летнюю женщину.
После случившегося виновник ДТП уехал с места аварии вместе с пострадавшей. Он отвез ее в больницу. Однако после этого мужчина не вызвал сотрудников полиции и уехал к себе домой. Пенсионерке были причинены множественные телесные повреждения, от которых она скончалась спустя несколько дней.
Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя и задержали его. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. В пресс-службе МВД России добавили, что личность мужчины была установлена на следующий день после аварии. Сначала он утверждал, что не заметил пешехода и думал, что женщина упала сама из-за гололеда. На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде подписи о невыезде и надлежащем поведении.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Виновнику смертельного ДТП грозит до 12 лет лишения свободы.