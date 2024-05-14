properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В Перми будут судить водителя иномарки за смертельное ДТП во дворе дома

Утверждал, что не заметил. В Перми будут судить водителя за гибель пенсионерки

14 мая 2024, 06:00
Фото: 1MI

В Перми будут судить водителя иномарки за смертельное ДТП во дворе дома

Мужчина доставил пострадавшую в больницу и уехал к себе домой.
Сюжет
Дтп

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Пермского района. Мужчина обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 284 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

В пресс-службе управления МВД по Перми рассказали, что авария произошла 20 февраля текущего года около 17:00. Во дворе многоквартирного дома по ул. Николая Островского водитель иномарки Mazda CX5 при движении задним ходом сбил 87-летнюю женщину.

После случившегося виновник ДТП уехал с места аварии вместе с пострадавшей. Он отвез ее в больницу. Однако после этого мужчина не вызвал сотрудников полиции и уехал к себе домой. Пенсионерке были причинены множественные телесные повреждения, от которых она скончалась спустя несколько дней.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя и задержали его. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. В пресс-службе МВД России добавили, что личность мужчины была установлена на следующий день после аварии. Сначала он утверждал, что не заметил пешехода и думал, что женщина упала сама из-за гололеда. На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде подписи о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: официальный канал МВД России «МВД МЕДИА»

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Виновнику смертельного ДТП грозит до 12 лет лишения свободы.

Читайте также:
Пермяк врезался в ограждение и погибМолодая девушка погибла в смертельной аварии в Пермском краеПермяка, севшего за руль под наркотиками, осудили за смерть матери в аварии
#Происшествия#Суд#Дтп#Авария#Гибдд
Подпишитесь
Бюджеты растут, а кадров не хватает. Интервью с главврачом ГКБ №4 Андреем Ронзиным
Сегодня, 05:12
Центробанк пытается обжаловать изъятие акций у миноритариев соликамского завода
Сегодня, 04:23
Полиция выясняет преднамеренность банкротства одного из строителей пермского зоопарка
Сегодня, 04:50
Пермский миллиардер и музей PERMM не смогли заключить мировое соглашение
Сегодня, 05:47
Белгородская область подверглась мощному обстрелу ВСУ. Пострадала пенсионерка
Сегодня, 05:27
Юрий Трутнев утверждён на посту вице-премьера — куратора Дальнего Востока
Вчера, 13:29
"