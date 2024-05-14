В Кунгуре горел памятник архитектуры и истории краевого значения «Тюремный замок»

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В Кунгуре произошло возгорание памятника истории и архитектуры регионального значения «Тюремный замок» на ул. Гоголя, 1в. Видеозапись с пожаром опубликовало сообщество «ЧП Кунгур» во ВКонтакте.
Напомним, что от построенного в первой половине XVIII века архитектурного ансамбля на сегодняшний день сохранились только одно кирпичное здание и некоторые фрагменты ограды. В 1959 году здесь было общежитие, которое позже переделали под квартиры. Строение знаменито тем, что среди военнопленных времен Первой мировой войны здесь в 1917 году находится будущий президент Югославии Иосип Броз Тито.
В феврале 2020 года госинспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья пришла к выводу, что памятник находится в предаварийном состоянии. Как сообщается в протоколе, составленном ведомством, «Тюремный замок» вошел в реестр объектов культурного наследия регионального значения в 2000 году.
Кроме того, Госинспекция по охране ОКН ПК через суд пыталась принудить власти Кунгура предпринять действия по сохранению объекта. В 2017 году бывшая глава Кунгура Лариса Елтышева и в 2019 году депутат городской думы города Галина Теклюк говорили журналистам Properm.ru, что в муниципальном бюджете средств на эти цели нет.
Корреспондент Properm.ru направил запрос в МЧС Прикамья. По сообщению пресс-службы ведомства, информация о возгорании поступила на пульт спасательной службы 14 мая в 10:42. На место происшествия прибыло пять единиц пожарной техники и 22 человека личного состава.
Установлено, что многоквартирный дом расселен частично. В результате пожара никто не пострадал, погибших нет. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировался один человек. Общая площадь пожара составила 144 кв. м.
Горение было ликвидировано в 10:59 минут. На данный момент сотрудниками ГУ МЧС по Пермскому краю проводится проверка и устанавливается причина пожара.