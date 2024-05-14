В Кунгуре горел памятник архитектуры и истории краевого значения «Тюремный замок»

Кроме того, Госинспекция по охране ОКН ПК через суд пыталась принудить власти Кунгура предпринять действия по сохранению объекта. В 2017 году бывшая глава Кунгура Лариса Елтышева и в 2019 году депутат городской думы города Галина Теклюк говорили журналистам Properm.ru, что в муниципальном бюджете средств на эти цели нет.



Корреспондент Properm.ru направил запрос в МЧС Прикамья. По сообщению пресс-службы ведомства, информация о возгорании поступила на пульт спасательной службы 14 мая в 10:42. На место происшествия прибыло пять единиц пожарной техники и 22 человека личного состава.