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В Кунгуре горел памятник архитектуры и истории краевого значения «Тюремный замок»

В Кунгуре горел памятник архитектуры и истории краевого значения «Тюремный замок»

14 мая 2024, 13:26
Фото: Скриншот видеозаписи «ЧП Кунгур»
В 2020 году Госинспекция по охране ОКН ПК пришла к выводу, что здание находится в предаварийном состоянии.

В Кунгуре произошло возгорание памятника истории и архитектуры регионального значения «Тюремный замок» на ул. Гоголя, 1в. Видеозапись с пожаром опубликовало сообщество «ЧП Кунгур» во ВКонтакте.

Напомним, что от построенного в первой половине XVIII века архитектурного ансамбля на сегодняшний день сохранились только одно кирпичное здание и некоторые фрагменты ограды. В 1959 году здесь было общежитие, которое позже переделали под квартиры. Строение знаменито тем, что среди военнопленных времен Первой мировой войны здесь в 1917 году находится будущий президент Югославии Иосип Броз Тито.

В феврале 2020 года госинспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья пришла к выводу, что памятник находится в предаварийном состоянии. Как сообщается в протоколе, составленном ведомством, «Тюремный замок» вошел в реестр объектов культурного наследия регионального значения в 2000 году.

Кроме того, Госинспекция по охране ОКН ПК через суд пыталась принудить власти Кунгура предпринять действия по сохранению объекта. В 2017 году бывшая глава Кунгура Лариса Елтышева и в 2019 году депутат городской думы города Галина Теклюк говорили журналистам Properm.ru, что в муниципальном бюджете средств на эти цели нет.

Корреспондент Properm.ru направил запрос в МЧС Прикамья. По сообщению пресс-службы ведомства, информация о возгорании поступила на пульт спасательной службы 14 мая в 10:42. На место происшествия прибыло пять единиц пожарной техники и 22 человека личного состава.

Установлено, что многоквартирный дом расселен частично. В результате пожара никто не пострадал, погибших нет. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировался один человек. Общая площадь пожара составила 144 кв. м.

Горение было ликвидировано в 10:59 минут. На данный момент сотрудниками ГУ МЧС по Пермскому краю проводится проверка и устанавливается причина пожара.

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