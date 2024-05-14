В Нытве пьяный 40-летний водитель УАЗа врезался в стену здания

Инцидент произошел на ул. К. Маркса в направлении Торгового переулка. Предварительно, возле дома № 97 водитель не справился с управлением. Установлено, что мужчина не владеет регистрационными документами на автомобиль. За руль пермяк сел в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен водительских прав за езду в пьяном виде.