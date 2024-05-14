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В Нытве пьяный 40-летний водитель УАЗа врезался в стену здания

В Нытве пьяный 40-летний водитель УАЗа врезался в стену здания

14 мая 2024, 06:11
Фото: Полиция Прикамья
По факту инцидента проводится проверка.
Сюжет
Дтп

Вчера, 13 мая в 14:50, в Нытве автомобиль УАЗ-3741 под управлением 40-летнего мужчины врезался в стену дома. В результате ДТП получили механические повреждения машина и само здание. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Прикамья.

Инцидент произошел на ул. К. Маркса в направлении Торгового переулка. Предварительно, возле дома № 97 водитель не справился с управлением. Установлено, что мужчина не владеет регистрационными документами на автомобиль. За руль пермяк сел в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен водительских прав за езду в пьяном виде.

Нарушитель отстранен от управления транспортным средством. В отношении него были составлены административные протоколы. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.

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#Дтп#Уголовное дело#Нарушение пдд#Нытва#Алкогольное опьянение#Полиция Прикамья#УАЗ-3741#Отстранение от управления#Административные протоколы
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