В Нытве пьяный 40-летний водитель УАЗа врезался в стену здания

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Вчера, 13 мая в 14:50, в Нытве автомобиль УАЗ-3741 под управлением 40-летнего мужчины врезался в стену дома. В результате ДТП получили механические повреждения машина и само здание. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Прикамья.
Инцидент произошел на ул. К. Маркса в направлении Торгового переулка. Предварительно, возле дома № 97 водитель не справился с управлением. Установлено, что мужчина не владеет регистрационными документами на автомобиль. За руль пермяк сел в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен водительских прав за езду в пьяном виде.
Нарушитель отстранен от управления транспортным средством. В отношении него были составлены административные протоколы. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.