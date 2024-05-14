В Пермь приедет внучка барда Юрия Визбора

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Внучка барда Юрия Визбора Варвара выступит в Перми на фестивале «Лето Jazz — 24» (12+). Мероприятие пройдет 20 июля, сообщает Минкульт Пермского края.
Третий фестиваль джазовой музыки пройдет в двух локациях — в амфитеатре на набережной и на новой сцене театра «Балет Евгения Панфилова» (ул. Петропавловская, 185). «Летний пермский open-air предложит стилистическое и музыкальное переосмысление советской музыки в джазе. Гостей фестиваля ждут: композиции на русском языке, джазовые кавер-версии известных мелодий и песен 70–80-х годов XX века», — говорится в сообщении министерства.
Кроме Варвары Визбор, на «Лето Jazz — 24» выступят Квартет Олега и Натальи Бутман, джазовый оркестр под управлением Евгения Манцирина, группа Paraskeva и другие исполнители. Первая часть фестиваля пройдет в амфитеатре на набережной, вход туда будет бесплатный. Вторая часть мероприятия — платный ночной концерт — состоится в стенах театра «Балет Евгения Панфилова».