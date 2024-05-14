В Пермь приедет внучка барда Юрия Визбора

Третий фестиваль джазовой музыки пройдет в двух локациях — в амфитеатре на набережной и на новой сцене театра «Балет Евгения Панфилова» (ул. Петропавловская, 185). «Летний пермский open-air предложит стилистическое и музыкальное переосмысление советской музыки в джазе. Гостей фестиваля ждут: композиции на русском языке, джазовые кавер-версии известных мелодий и песен 70–80-х годов XX века», — говорится в сообщении министерства.