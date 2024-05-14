В Перми начали судить 72-летнего поджигателя военкомата

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Судья Мотовилихинского районного суда Ольга Шатова сегодня, 14 мая, приступила к рассмотрению уголовного дела в отношении 72-летнего руководителя народного ансамбля «Калина» ДК «Урал» Андрея Городкова. Его обвиняют в попытке поджога здания Мотовилихинского военкомата в ноябре прошлого года, однако следствие предъявило ему обвинение не по связанной с терроризмом статье УК РФ, а по более мягкому составу преступления — попытке порчи здания, в котором находится районный военный комиссариат (ст. 30 ч.3, ст. 167 ч.2 УК РФ).
Потерпевшими по делу признаны полиция, военкомат и администрация района (на ее балансе находится здание, которое могло получить повреждения, если бы Городков смог бросить в него бутылку с зажигательной смесью). Следствие рассчитало ущерб от действий музыканта — она заключается в посчитанной стоимости выезда на место экстренных служб — это сумма порядка нескольких тысяч рублей.
Городков вину в содеянном в целом признал, но дело будет рассматриваться в общем порядке. Такое решение сегодня после оглашения обвинительного заключения по делу о поджоге принял суд по ходатайству гособвинения. Как журналисту Properm.ru пояснили в прокуратуре Мотовилихи, мужчина не согласен с рядом выводов следствия, из-за чего суду необходимо изучить все материалы дела.
23 ноября прошлого года после девяти вечера наряд полиции, дежуривший на территории у военкомата, задержал 72-летнего бомбиста. Сюда баянист пришел после того, как несколько месяцев в мессенджерах общался с «кураторами», а с одним из них — по словам обвиняемого — встречался.
Сначала «кураторы» несколько месяцев — рассказывал Городков — разводили его на кредиты и передачу денег. Потом более суток убеждали в необходимости поджечь военкомат, мужчина объяснял собеседникам, что он не военный, а музыкант, и не может пойти на такой шаг.
Сразу после того, как мужчина передал своим собеседникам деньги, его вынудили купить все необходимое и приготовить бутылку с горючей смесью и в «прямом эфире» с видеотрансляцией отправиться к военкомату.
Поджог не удался, бутылка ударилась о стену и упала в снег, сам пожилой мужчина был задержан и более суток провел в ИВС. 25 ноября Свердловский районный суд отправил Андрея Городкова под арест.