В Перми начали судить 72-летнего поджигателя военкомата

Городков вину в содеянном в целом признал, но дело будет рассматриваться в общем порядке. Такое решение сегодня после оглашения обвинительного заключения по делу о поджоге принял суд по ходатайству гособвинения. Как журналисту Properm.ru пояснили в прокуратуре Мотовилихи, мужчина не согласен с рядом выводов следствия, из-за чего суду необходимо изучить все материалы дела.