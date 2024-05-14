В Перми начнутся продажи уникальной банкноты

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Гознак и Пермский краеведческий музей создали сувенирную банкноту, вдохновленную пермским периодом. Она появится в продаже 16 мая, сообщают в Гознаке.
В год своего 60-летия Пермская печатная фабрика Гознака вместе с известными российскими музеями выпустит серию сувенирных банкнот «Музеи. Память о веках». Каждая серия объединит изображения ключевых экспонатов из коллекций.
Первый выпуск создан вместе с Пермским краеведческим музеем, приурочен к 300-летию Перми и посвящен пермскому периоду. Тираж банкноты «Пермский краеведческий музей: пермский период» — 37 тыс. экземпляров.
Купить банкноту можно будет в филиалах Пермского краеведческого музея с 16 мая за 1000 рублей. Отметим, что сувенирная банкнота не является платежным средством.