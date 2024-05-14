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В Перми начнутся продажи уникальной банкноты

В Перми начнутся продажи уникальной банкноты

14 мая 2024, 12:56
Фото: телеграм-канал Пермь-300
Результат коллаборации Гознака и Пермского краеведческого музея посвящен пермском периоду.

Гознак и Пермский краеведческий музей создали сувенирную банкноту, вдохновленную пермским периодом. Она появится в продаже 16 мая, сообщают в Гознаке.

В год своего 60-летия Пермская печатная фабрика Гознака вместе с известными российскими музеями выпустит серию сувенирных банкнот «Музеи. Память о веках». Каждая серия объединит изображения ключевых экспонатов из коллекций.

Первый выпуск создан вместе с Пермским краеведческим музеем, приурочен к 300-летию Перми и посвящен пермскому периоду. Тираж банкноты «Пермский краеведческий музей: пермский период» — 37 тыс. экземпляров.

Купить банкноту можно будет в филиалах Пермского краеведческого музея с 16 мая за 1000 рублей. Отметим, что сувенирная банкнота не является платежным средством.

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#Пермь#Музей#Гознак#Краеведческий музей
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