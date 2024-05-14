В Перми от удара крышкой люка по голове погиб водитель цементовоза

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В Дзержинском районе Перми следователи устанавливают обстоятельства смерти рабочего. Проводится доследственная проверка по факту гибели 61-летнего водителя цементовоза, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
На минувшей неделе, 11 мая, мужчина выполнял работы по выгрузке цемента из цементовоза на предприятии в Дзержинском районе. В ходе устранения утечки воздуха он получил удар крышкой люка в область головы, от которого упал с цистерны и скончался на месте происшествия.
В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются и опрашиваются лица, отвечающие за соблюдение правил охраны труда на объекте, изымается документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечают в следкоме.