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Published Сегодня, 13:27

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Updated Сегодня, 13:28

В Перми от удара крышкой люка по голове погиб водитель цементовоза

В Перми от удара крышкой люка по голове погиб водитель цементовоза

14 мая 2024, 13:27
Фото: 1MI
Сейчас идет проверка обстоятельств гибели 61-летнего мужчины.

В Дзержинском районе Перми следователи устанавливают обстоятельства смерти рабочего. Проводится доследственная проверка по факту гибели 61-летнего водителя цементовоза, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

На минувшей неделе, 11 мая, мужчина выполнял работы по выгрузке цемента из цементовоза на предприятии в Дзержинском районе. В ходе устранения утечки воздуха он получил удар крышкой люка в область головы, от которого упал с цистерны и скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются и опрашиваются лица, отвечающие за соблюдение правил охраны труда на объекте, изымается документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечают в следкоме.

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