Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
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В Перми отреставрируют объект культурного наследия — Вознесенскую церковь, расположенную по адресу ул. Екатерининская, 107. Соответствующее разрешение на проведение работ выдала государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края, сообщает пресс-служба правительства региона.
Будут произведены следующие работы: реставрация фасадов, ремонт кровли и отмостки. Все работы планируется завершить до 30 декабря текущего года.
Здание Вознесенской церкви строилось в период с 1903 по 1910 гг. на частные средства, проект строительства разработал пермский архитектор Александр Ожегов. Храм возвели из красного керамического кирпича. Архитектурной особенностью является обильное декорирование фасадов с использованием традиций русского национального зодчества или русского народного искусства. Оконные проемы выделены наличниками с арочным завершением, кокошниками, свисающими гирьками, колонками, подоконными поясами и пр. По периметру здания устроены цокольный и венчающий карнизы.