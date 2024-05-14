В Перми отреставрируют объект культурного наследия

Здание Вознесенской церкви строилось в период с 1903 по 1910 гг. на частные средства, проект строительства разработал пермский архитектор Александр Ожегов. Храм возвели из красного керамического кирпича. Архитектурной особенностью является обильное декорирование фасадов с использованием традиций русского национального зодчества или русского народного искусства. Оконные проемы выделены наличниками с арочным завершением, кокошниками, свисающими гирьками, колонками, подоконными поясами и пр. По периметру здания устроены цокольный и венчающий карнизы.