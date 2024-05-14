В Пермском крае простились с погибшим на СВО 36-летним Александром Тимофеевым

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В ходе СВО на Украине погиб уроженец Красновишерского района 36-летний Александр Тимофеев. Об этом сообщила администрация муниципалитета во ВКонтакте.
Тимофеев заключил контракт с Минобороны в октябре 2023 года. Во время выполнения боевого задания 6 декабря мужчина погиб. «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, награжден Орденом Мужества посмертно. Администрация Красновишерского городского округа выражает глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего», — написало ведомство в социальной сети.
Церемония прощания с Тимофеевым состоялась 13 мая 2024 года. Как отмечают власти округа, 1 мая пермяку бы исполнилось 37 лет, у него остались жена и четверо детей.