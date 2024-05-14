В Пермском крае простились с погибшим на СВО 36-летним Александром Тимофеевым

Тимофеев заключил контракт с Минобороны в октябре 2023 года. Во время выполнения боевого задания 6 декабря мужчина погиб. «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, награжден Орденом Мужества посмертно. Администрация Красновишерского городского округа выражает глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего», — написало ведомство в социальной сети.