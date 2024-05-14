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В реестр утилизаторов включили первое предприятие сферы ЦБП — ПЦБК

В реестр утилизаторов включили первое предприятие сферы ЦБП — ПЦБК

14 мая 2024, 09:00
Фото: Пресс-служба ПЦБК
ООО «Прикамский картон» (Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания») включили в реестр юридических лиц, которые осуществляют утилизацию отходов от использования товаров. Компания получила соответствующее уведомление от Центрального аппарата Росприроднадзора.

Включение в реестр утилизаторов позволит компании оказывать услуги по переработке картонно-бумажных отходов в рамках обновлённого механизма расширенной ответственности производителей (РОП).

С 1 января текущего года в Российской Федерации вступили в силу изменения экологического законодательства в части РОП. В соответствии с новыми правилами, производители упаковки должны обеспечить сбор и переработку отходов выпущенной упаковки. Выполнять данное требование необходимо одним из трех способов: самостоятельно, заплатив в бюджет экологический сбор или заключив договор с предприятием-утилизатором. При этом осуществлять утилизацию отходов в рамках РОП могут только те предприятия, которые включены в реестр утилизаторов.

Группа предприятий «ПЦБК» активно подключилась к исполнению новых требований законодательства. Пермская целлюлозно-бумажная компания представляет собой интегрированное предприятие с полным циклом производства, от переработки сырья до изготовления новой продукции. ПЦБК занимается переработкой макулатуры общим объемом до 300 тысяч тонн в год и входит в десятку крупнейших производителей тарного картона и гофроупаковки в России.

В апреле ООО «Прикамский картон» (ГП «ПЦБК») подало в Росприроднадзор пакет документов на включение в реестр утилизаторов. Представители Росприроднадзора и Российского экологического оператора 27 апреля посетили производство ПЦБК, осуществили выездную оценку соответствия производственных мощностей, ознакомились с оборудованием и технологической цепочкой.

По результатам проверки документов и выездной оценки было принято положительное решение о включении в реестр утилизаторов ООО «Прикамский картон». 8 мая предприятие получило соответствующее уведомление. На данный момент компания является первым предприятием целлюлозно-бумажной промышленности, которое включено в реестр утилизаторов.

«ПЦБК — это предприятие экономики замкнутого цикла, вертикально интегрированная компания и один из крупнейших переработчиков макулатуры в России. Для предприятия было крайне важно попасть в реестр утилизаторов и стать полноправным участником механизма РОП. Компания прошла проверку и официально признана в качестве утилизатора. Это дает ей право не только самостоятельно выполнять нормативы утилизации, но и оказывать услуги по переработке бумажных отходов, помогая другим компаниям выполнять нормативы», — отметил генеральный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», представитель ПЦБК Андрей Гурьянов.

#Общество
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