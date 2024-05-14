В реестр утилизаторов включили первое предприятие сферы ЦБП — ПЦБК

С 1 января текущего года в Российской Федерации вступили в силу изменения экологического законодательства в части РОП. В соответствии с новыми правилами, производители упаковки должны обеспечить сбор и переработку отходов выпущенной упаковки. Выполнять данное требование необходимо одним из трех способов: самостоятельно, заплатив в бюджет экологический сбор или заключив договор с предприятием-утилизатором. При этом осуществлять утилизацию отходов в рамках РОП могут только те предприятия, которые включены в реестр утилизаторов.