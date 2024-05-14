Во время субботников в Перми от граффити очистили 87 зданий

К мероприятию по очистке зданий и общественных пространств муниципалитетов от граффити были привлечены все управляющие организации. ИГЖН предупреждает пермяков, что за незаконно нанесенные на фасады домов графические рисунки предусмотрены административные штрафы: на граждан — от трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.