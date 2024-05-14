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Во время субботников в Перми от граффити очистили 87 зданий

Во время субботников в Перми от граффити очистили 87 зданий

14 мая 2024, 03:47
Фото: vk.com/dobrokultura.perm
За незаконное нанесение графических рисунков на фасады зданий предусмотрены административные штрафы.

В ходе апрельских и майских субботников в 2024 году в Перми очистили 87 многоквартирных домов. Об этом сообщила Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Прикамья во ВКонтакте.

К мероприятию по очистке зданий и общественных пространств муниципалитетов от граффити были привлечены все управляющие организации. ИГЖН предупреждает пермяков, что за незаконно нанесенные на фасады домов графические рисунки предусмотрены административные штрафы: на граждан — от трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

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#Пермь#Субботник#Граффити#Многоквартирные дома#Здания#Административные штрафы#Инспекция государственного жилищного надзора#Управляющие организации
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