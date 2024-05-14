Вынесен заочный приговор двум организаторам подпольного казино в пермской Мотовилихе

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
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Updated Сегодня, 15:36
По делу двух организаторов азартных игр в Мотовилихинском районе Перми вынесен заочный приговор. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Речь идет о деле двух совладельцев сети баров «Князь», они обвиняются в организации незаконных азартных игр. В 2018 году они скрылись с территории России и были объявлены в розыск. Суд выносил решение по делу заочно.
По версии следствия, в 2015–2016 годах обвиняемые организовали на территории Перми сеть развлекательных баров «Князь», подыскали помещения, наняли обслуживающий персонал. Как ранее сообщали в СУ СКР, для создания видимости законности и конспирации своих действий, соучастники организовали получение подконтрольной им компанией, зарегистрированной в Лондонской офшорной зоне, лицензированных прав оператора онлайн-сайта азартных игр, к которому были подключены аккаунты электронных финансовых систем, посредством которых игроки могли направлять деньги для ставок в азартной онлайн-игре.
Участие в игорной деятельности принимали лица, ранее знакомые соучастникам, либо по заранее имеющейся договоренности. За период существования игровых клубов они извлекли доход не менее 12 млн рублей. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. После объявления в розыск организаторы подпольных казино так и не были найдены.
В отношении пятерых соучастников в 2019 году были вынесены обвинительные приговоры.
Суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр в редакции ФЗ от 22.12.2014 №430-ФЗ).
Приговором суда осужденным заочно назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тыс. рублей.