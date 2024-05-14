«Я больше его не боюсь». Как живет пермячка, которой муж отрубил руку

Современный протез пермячке привезли две недели назад. Она признается, что научилась обходиться и без него, но с ним ей проще справляться с бытовыми делами. Бионическую руку девушке бесплатно изготовила российская компания «Моторика». По словам пермячки, протез весит около килограмма, она надевает его не более трех раз в день по 5-10 минут.