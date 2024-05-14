«Я больше его не боюсь». Как живет пермячка, которой муж отрубил руку

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Девушка из поселка Яйва Пермского края рассказала, как живет после того, как гражданский муж отрубил ей руку. Пострадавшая осваивает бионический протез, но может обходиться и без него, сообщает «КП-Пермь».
Современный протез пермячке привезли две недели назад. Она признается, что научилась обходиться и без него, но с ним ей проще справляться с бытовыми делами. Бионическую руку девушке бесплатно изготовила российская компания «Моторика». По словам пермячки, протез весит около килограмма, она надевает его не более трех раз в день по 5-10 минут.
«Первые дни я сидела перед зеркалом, подняв обе руки вперед и, шевеля пальцами здоровой руки, представляла, что шевелю той, где нет кисти. У меня постепенно стало получаться», — рассказывает девушка. Она уже научилась управлять каждым пальцем отдельно, теперь ей надо научиться контролировать силу сжатия.
Летом 2023 года гражданский муж три недели истязал 28-летнюю девушку на глазах у их общего пятилетнего сына. Он обрил ей голову и отрезал руку. Причиной такой агрессии стали подозрения в изменах.
«Я больше его не боюсь. Я больше ничего не боюсь. Все самое страшное я уже пережила», — говорит пострадавшая. Сейчас ее бывший муж ожидает суда. Он просил прислать ему фотографии сына, но девушка отказала. Она намерена лишить мужчину родительских прав. Также молодая мать хочет уехать из поселка.