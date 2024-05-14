Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Начальник Главного управления кадров министерства обороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан. По данным ТАСС, его подозревают в уголовном преступлении. Расследование дела ведет Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании Кузнецову меры пресечения в виде заключения под стражу.
Собеседник ТАСС сообщает, что на рабочем месте и в доме Кузнецова проведен обыск. Другие подробности уголовного дела пока неизвестны.
В период с 2010 по 2023 годы подозреваемый занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Этот орган занимается вопросами службы защиты гостайны в рамках Минобороны. Юрий Кузнецов был назначен на должность начальника Главного управления кадров Минобороны РФ в мае прошлого года.
Ранее стало известно, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Позже первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов был назначен новым министром обороны России. Экс-министр ведомства Сергей Шойгу теперь занимает должность секретаря Совета Безопасности РФ.