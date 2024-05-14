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Published Сегодня, 10:48

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Updated Сегодня, 10:50

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ задержан

Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов

14 мая 2024, 10:48
Фото: Минобороны РФ

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ задержан

В доме и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски.

Начальник Главного управления кадров министерства обороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан. По данным ТАСС, его подозревают в уголовном преступлении. Расследование дела ведет Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании Кузнецову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Собеседник ТАСС сообщает, что на рабочем месте и в доме Кузнецова проведен обыск. Другие подробности уголовного дела пока неизвестны.

В период с 2010 по 2023 годы подозреваемый занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Этот орган занимается вопросами службы защиты гостайны в рамках Минобороны. Юрий Кузнецов был назначен на должность начальника Главного управления кадров Минобороны РФ в мае прошлого года.

Ранее стало известно, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Позже первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов был назначен новым министром обороны России. Экс-министр ведомства Сергей Шойгу теперь занимает должность секретаря Совета Безопасности РФ.

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#Происшествия#Общество#Уголовное дело#Минобороны
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