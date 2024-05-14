Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов

В период с 2010 по 2023 годы подозреваемый занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Этот орган занимается вопросами службы защиты гостайны в рамках Минобороны. Юрий Кузнецов был назначен на должность начальника Главного управления кадров Минобороны РФ в мае прошлого года.