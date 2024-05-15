«Аисты» на Северной дамбе — маршрут о семейных ценностях разработали в Перми

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Начнем от памятника Скорбящей матери на воинском кладбище, что на холме у слияния рек Егошиха и Стикс. Десятиметровая скульптура представляет собой женщину со склоненной головой и цветком в руке. На ее лице печаль. Это образ всех женщин, кому не довелось дождаться сыновей, мужей и братьев с ратного поля. Атмосфера тут строгая и торжественная, все, как полагается для таких мест. Чем не повод вспомнить своих героев?
А мы двигаемся дальше, к Северной дамбе, где гнездятся аисты. К сожалению, аисты тут не настоящие. Когда-то в регион действительно прилетали эти птицы, но последние гнезда были замечены около 30 лет назад. Сейчас остался только памятник, расположенный на Северной дамбе. Скульптуру установил подрядчик, проводивший реконструкцию на объекте, в качестве подарка местному населению. Лучшим временем для прогулки станет утро с 10:00 до 12:00 и вечер с 20:00 до 21:00.