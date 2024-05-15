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«Аисты» на Северной дамбе — маршрут о семейных ценностях разработали в Перми

«Аисты» на Северной дамбе — маршрут о семейных ценностях разработали в Перми

15 мая 2024, 07:32
Фото: 1MI
Совсем небольшой маршрут по Перми на тему семейных ценностей. Можно взять с собой детей, устать не успеют.

Начнем от памятника Скорбящей матери на воинском кладбище, что на холме у слияния рек Егошиха и Стикс. Десятиметровая скульптура представляет собой женщину со склоненной головой и цветком в руке. На ее лице печаль. Это образ всех женщин, кому не довелось дождаться сыновей, мужей и братьев с ратного поля. Атмосфера тут строгая и торжественная, все, как полагается для таких мест. Чем не повод вспомнить своих героев?

Фото: 1MI

А мы двигаемся дальше, к Северной дамбе, где гнездятся аисты. К сожалению, аисты тут не настоящие. Когда-то в регион действительно прилетали эти птицы, но последние гнезда были замечены около 30 лет назад. Сейчас остался только памятник, расположенный на Северной дамбе. Скульптуру установил подрядчик, проводивший реконструкцию на объекте, в качестве подарка местному населению. Лучшим временем для прогулки станет утро с 10:00 до 12:00 и вечер с 20:00 до 21:00.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 600 м
  • Время: 7 минут в среднем темпе
  • Сложность: может немного взгрустнуться, что аисты не настоящие
#Видео#Пермь#Город#Достопримечательности
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