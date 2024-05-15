«Аисты» на Северной дамбе — маршрут о семейных ценностях разработали в Перми

А мы двигаемся дальше, к Северной дамбе, где гнездятся аисты. К сожалению, аисты тут не настоящие. Когда-то в регион действительно прилетали эти птицы, но последние гнезда были замечены около 30 лет назад. Сейчас остался только памятник, расположенный на Северной дамбе. Скульптуру установил подрядчик, проводивший реконструкцию на объекте, в качестве подарка местному населению. Лучшим временем для прогулки станет утро с 10:00 до 12:00 и вечер с 20:00 до 21:00.