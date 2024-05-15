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Аварийный дом на Гайве в Перми, невзирая на угрозу разрушения, не расселяют

Аварийный дом на Гайве в Перми, невзирая на угрозу разрушения, не расселяют

15 мая 2024, 14:57
Фото: properm.ru
Жильцы считают, что до конца года многоэтажка не достоит.

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми провела проверку исполнения жилищного законодательства. Выявлен неразумный срок расселения аварийного дома на Гайве, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Многоквартирный дом № 3 по ул. Репина признан аварийным и подлежащим сносу. Срок его расселения определен администрацией города как 31 декабря этого года. Вместе с тем, в действующие на территории Перми программы расселения домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, дом не включен, несмотря на то, что уже тогда находился в неудовлетворительном состоянии и имелась угроза внезапного обрушения несущих конструкций. При этом, вопрос о включении его в соответствующие программы будет решен не ранее конца текущего года.

По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление о признании распоряжения начальника управления жилищных отношений администрации Перми в части определения срока расселения дома неразумным. Также прокуратура требует возложить на администрацию города обязанность расселить граждан.

Решениями судов требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Городскими властями выделены денежные средства на расселение указанного дома в срок до 21 октября этого года.

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#Аварийное жилье#Пермь#Аварийный дом#Прокуратура
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