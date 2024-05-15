Более 25 тысяч жителей Прикамья уже принимают участие в акции «Весна — тают пени!»

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжается акция «Весна — тают пени»*. Более 25 тыс. клиентов ПАО «Т Плюс» в Пермском крае уже принимают в ней участие. Они погасили долги за тепло и горячую воду и внесли оплату за март. После оплаты квитанции за апрель им будут списаны накопившиеся пени**. Компания приглашает всех клиентов, которые по каким-либо причинам накопили задолженность за тепло и горячую воду, но еще не успели принять участие в акции, погасить долги, внести оплату по квитанции за апрель до 31 мая 2024 года и избавиться от пени.