properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Более 25 тысяч жителей Прикамья уже принимают участие в акции «Весна — тают пени!»

Более 25 тысяч жителей Прикамья уже принимают участие в акции «Весна — тают пени!»

15 мая 2024, 09:30
Фото: пресс-служба ПАО «Т Плюс»
Погасить долги и внести платеж за текущий период можно любым удобным способом.

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжается акция «Весна — тают пени»*. Более 25 тыс. клиентов ПАО «Т Плюс» в Пермском крае уже принимают в ней участие. Они погасили долги за тепло и горячую воду и внесли оплату за март. После оплаты квитанции за апрель им будут списаны накопившиеся пени**. Компания приглашает всех клиентов, которые по каким-либо причинам накопили задолженность за тепло и горячую воду, но еще не успели принять участие в акции, погасить долги, внести оплату по квитанции за апрель до 31 мая 2024 года и избавиться от пени.

Акция проходит во всех городах присутствия Пермского филиала: Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском, Краснокамске. «Тепловые» квитанции за апрель уже доставлены клиентам в этих населенных пунктах.

Погасить долги и внести платеж за текущий период можно любым удобным способом: онлайн в личном кабинете Вашего расчетно-кассового центра (РКЦ), в офисе РКЦ, либо воспользовавшись любым интернет-банком.

Подробную информацию можно получить:

  • на сайте акции;
  • по телефонам расчетно-кассовых центров, которые можно найти на квитанции за тепло и горячую воду;
  • у специалистов расчетно-кассовых центров «Пермэнергосбыт», «КРЦ-Прикамье», «Инкомус».

* Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования физических лиц — клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции можно получить на сайте компании https://esplus.ru.

** Пени — это штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Их сумма зависит от величины долга и срока его давности. Такие меры предусмотрены законодательством. Пени, взысканные в судебном порядке, не списываются.

#Новости компаний
Подпишитесь
В Перми разгорелся скандал из-за планов по строительству мечети в Верхней Курье
Сегодня, 09:52
В холода клещи не нападают. Так ли это?
Сегодня, 09:16
Талибы* не смогли вовремя попасть на форум в Казани из-за атаки беспилотника
Сегодня, 07:59
Дорогу не ремонтировали 10 лет. В Прикамье скорая застряла по пути к пациенту
Сегодня, 06:40
Медведь, напугавший туристов, покинул Каменный город в Прикамье
Сегодня, 08:20
Суд признал, что радиочастоту для защиты пермских школ используют незаконно
Сегодня, 08:02
"