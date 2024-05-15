Более 25 тысяч жителей Прикамья уже принимают участие в акции «Весна — тают пени!»

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжается акция «Весна — тают пени»*. Более 25 тыс. клиентов ПАО «Т Плюс» в Пермском крае уже принимают в ней участие. Они погасили долги за тепло и горячую воду и внесли оплату за март. После оплаты квитанции за апрель им будут списаны накопившиеся пени**. Компания приглашает всех клиентов, которые по каким-либо причинам накопили задолженность за тепло и горячую воду, но еще не успели принять участие в акции, погасить долги, внести оплату по квитанции за апрель до 31 мая 2024 года и избавиться от пени.
Акция проходит во всех городах присутствия Пермского филиала: Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском, Краснокамске. «Тепловые» квитанции за апрель уже доставлены клиентам в этих населенных пунктах.
Погасить долги и внести платеж за текущий период можно любым удобным способом: онлайн в личном кабинете Вашего расчетно-кассового центра (РКЦ), в офисе РКЦ, либо воспользовавшись любым интернет-банком.
Подробную информацию можно получить:
* Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования физических лиц — клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции можно получить на сайте компании https://esplus.ru.
** Пени — это штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Их сумма зависит от величины долга и срока его давности. Такие меры предусмотрены законодательством. Пени, взысканные в судебном порядке, не списываются.