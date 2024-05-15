Дорогу не ремонтировали 10 лет. В Прикамье скорая застряла по пути к пациенту

Власти округа также рассказали, что участок автомобильной дороги от дома № 52 до дома № 57 по ул. Центральная находился в грунтовом исполнении. Ремонт этого участка дороги не проводился более 10 лет. После обильных дождей за прошлую неделю, проезд стал более затруднительным.