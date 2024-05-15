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В Осинском районе Прикамья скорая увязла в грязи по пути к пациенту

Дорогу не ремонтировали 10 лет. В Прикамье скорая застряла по пути к пациенту

15 мая 2024, 06:40
Фото: properm.ru

В Осинском районе Прикамья скорая увязла в грязи по пути к пациенту

Ремонт этого участка дороги проводился более 10 лет назад.

В Осинском районе Прикамья по пути в деревню Симаково застрял автомобиль бригады скорой медицинской помощи. Об этом Properm.ru сообщили очевидцы.

Как сообщил другой источник, в воскресенье 12 мая в 17:20 бригаду СМП вызвала местная жительница. Фельдшеру пришлось пройти оставшийся путь до дома женщины пешком, чтобы оказать медицинскую помощь. По словам местных жителей, летального исхода не было.

В администрации Осинского округа сообщили, что вызов скорой помощи на ул. Центральная был зафиксирован как ложный. В кратчайшие сроки администрацией муниципалитета на место происшествия был направлен трактор, автомобиль был вызволен.

В Минздраве Пермского края с корреспондентом Properm.ru поделились несколько иной информацией — доезд скорой помощи был своевременный. Фельдшер дошел пешком и оказал медицинскую помощь на дому, в госпитализации пациентка не нуждалась.

Власти округа также рассказали, что участок автомобильной дороги от дома № 52 до дома № 57 по ул. Центральная находился в грунтовом исполнении. Ремонт этого участка дороги не проводился более 10 лет. После обильных дождей за прошлую неделю, проезд стал более затруднительным.

Осенью 2021 года по ул. Центральная проводились работы по прокладке газопровода. Таким образом, грунт и глина, образованные в ходе производства работ не вывезены, оставлены вдоль автодороги. Контракт с исполнителем был расторгнут, подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков. По сегодняшний день ведутся судебные разбирательства.

При благоприятных погодных условиях запланированы работы по грейдированию данного участка дороги. Работы будут осуществляться за счет администрации Осинского округа.

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#Ремонт дороги#Прикамье#Осинский район#Медицинская помощь#Автодорога#Фельдшер#Машина скорой помощи#Деревня Симаково#Автомобиль бригады скорой медицинской помощи#Администрация Осинского округа
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