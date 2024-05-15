Эксперты рассказали, как ухаживать за домашней кошкой и лечить ее

В возрасте от одного года ежегодно водите своего питомца на осмотр к ветеринару. Это нужно для профилактики заболеваний или своевременного обнаружения таковых. Когда ваш питомец стареет, ему более семи лет, к регулярному осмотру добавляется ежегодная плановая диагностика организма — УЗИ сердца, общий и биохимический анализ крови.