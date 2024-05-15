Эксперты рассказали, как ухаживать за домашней кошкой и лечить ее

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Если вашему питомцу от 8-10 недель, то ему необходимо пройти вакцинацию от панлейкопении, ринотрахеита и кальцивироза. Впервые делается две прививки с периодичностью три недели. Далее нужно проходить вакцинацию раз в год с даты последней вакцины.
При возрасте от 12 недель ежегодно ставится прививка от бешенства. Если кошке от 6-8 недель, то не забывайте обрабатывать его от эктопаразитов и эндопаразитов — периодичность процедур в этом случае 2-3 раза в год.
В возрасте от 6-7 месяцев до 13-15 лет котик или кошечка должны пройти кастрацию или стерилизацию. Эта операция проводится только один раз в жизни и избавит вас от потомства.
В возрасте от одного года ежегодно водите своего питомца на осмотр к ветеринару. Это нужно для профилактики заболеваний или своевременного обнаружения таковых. Когда ваш питомец стареет, ему более семи лет, к регулярному осмотру добавляется ежегодная плановая диагностика организма — УЗИ сердца, общий и биохимический анализ крови.
Котику шесть месяцев и более? Настало время вести его к стоматологу и далее повторять такие походы раз в год.
Когда вашему питомцу исполнилось шесть недель, нужно приучать его и привыкать самим к манипуляциям, которые вы можете выполнить дома: