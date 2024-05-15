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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Как лечить домашнюю кошку и ухаживать за ней: график процедур

Эксперты рассказали, как ухаживать за домашней кошкой и лечить ее

15 мая 2024, 07:12
Фото: ideogram.ai

Как лечить домашнюю кошку и ухаживать за ней: график процедур

Владельцы кошек нередко опасаются пропустить важную процедуру или забыть о какой-либо прививке для своего питомца. О чем обязательно нужно знать — специалисты приюта «Матроскин» рассказали в памятке.

Прививки

Если вашему питомцу от 8-10 недель, то ему необходимо пройти вакцинацию от панлейкопении, ринотрахеита и кальцивироза. Впервые делается две прививки с периодичностью три недели. Далее нужно проходить вакцинацию раз в год с даты последней вакцины.

При возрасте от 12 недель ежегодно ставится прививка от бешенства. Если кошке от 6-8 недель, то не забывайте обрабатывать его от эктопаразитов и эндопаразитов — периодичность процедур в этом случае 2-3 раза в год.

Фото: ideogram.ai

Операции

В возрасте от 6-7 месяцев до 13-15 лет котик или кошечка должны пройти кастрацию или стерилизацию. Эта операция проводится только один раз в жизни и избавит вас от потомства.

Фото: ideogram.ai

Плановые визиты к врачу

В возрасте от одного года ежегодно водите своего питомца на осмотр к ветеринару. Это нужно для профилактики заболеваний или своевременного обнаружения таковых. Когда ваш питомец стареет, ему более семи лет, к регулярному осмотру добавляется ежегодная плановая диагностика организма — УЗИ сердца, общий и биохимический анализ крови.

Котику шесть месяцев и более? Настало время вести его к стоматологу и далее повторять такие походы раз в год.

Фото: ideogram.ai

Самостоятельные процедуры

Когда вашему питомцу исполнилось шесть недель, нужно приучать его и привыкать самим к манипуляциям, которые вы можете выполнить дома:

  • каждую неделю занимайтесь гигиенической чисткой ушей и глаз, а также вычесывайте шерсть у длинношерстных пород;
  • каждый месяц стригите когти своему питомцу и вычесывайте шерсть у гладкошерстных пород.
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