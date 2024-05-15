Есть пострадавший. Из-за нарушения ПДД пермячкой на иномарке Лада врезалась в дерево

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
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Updated Сегодня, 06:36
Вчера, 15 мая, на перекрестке улиц Пушкина и Сибирская произошло ДТП. К мужчине на «Ладе» приехала скорая. Об этом сообщил телеграм-канал «Пермское чтиво».
Корреспондент Properm.ru направил запрос в ГИБДД Перми. Установлено, что инцидент произошел 15 мая в 8:00 в Свердловском районе города. Водитель 46 лет автомобиля «Хендай Санта Фе» нарушила правила дорожного движения не уступить дорогу при проезде перекрестка неравнозначных полос, что привело к аварии. В результате автоаварии водителю «Лады» оказана разовая медицинская помощь. Оба транспортный средства получили механические повреждения.
По факту инцидента проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.