Есть пострадавший. Из-за нарушения ПДД пермячкой на иномарке Лада врезалась в дерево

Корреспондент Properm.ru направил запрос в ГИБДД Перми. Установлено, что инцидент произошел 15 мая в 8:00 в Свердловском районе города. Водитель 46 лет автомобиля «Хендай Санта Фе» нарушила правила дорожного движения не уступить дорогу при проезде перекрестка неравнозначных полос, что привело к аварии. В результате автоаварии водителю «Лады» оказана разовая медицинская помощь. Оба транспортный средства получили механические повреждения.