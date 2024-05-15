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Из-за нарушения ПДД 4-летней пермячкой на иномарке «Лада» врезалась в дерево

Есть пострадавший. Из-за нарушения ПДД пермячкой на иномарке Лада врезалась в дерево

15 мая 2024, 05:28
Фото: properm.ru / телеграм-канал «Пермское чтиво»

Из-за нарушения ПДД 4-летней пермячкой на иномарке «Лада» врезалась в дерево

По факту инцидента проводится проверка.
Сюжет
Дтп

Вчера, 15 мая, на перекрестке улиц Пушкина и Сибирская произошло ДТП. К мужчине на «Ладе» приехала скорая. Об этом сообщил телеграм-канал «Пермское чтиво».

Корреспондент Properm.ru направил запрос в ГИБДД Перми. Установлено, что инцидент произошел 15 мая в 8:00 в Свердловском районе города. Водитель 46 лет автомобиля «Хендай Санта Фе» нарушила правила дорожного движения не уступить дорогу при проезде перекрестка неравнозначных полос, что привело к аварии. В результате автоаварии водителю «Лады» оказана разовая медицинская помощь. Оба транспортный средства получили механические повреждения.

По факту инцидента проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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#Дтп#Пермь#Авария#Гибдд#Скорая помощь#Нарушение пдд#Проверка#Медицинская помощь#Свердловский район#Пострадавший
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