Глава Нытвы может покинуть свой пост уже в ближайшее время

По данным издания, отставка может произойти в июне. Но не исключено, что чиновник доработает до конца срока своих полномочий, который истекает в конце 2024 года. У краевых властей были претензии к работе главы, отмечает издание. По данным агентства, сам глава округа, видит своим преемником главу местного отдела ГИБДД Максима Попова.