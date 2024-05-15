Глава Нытвы может покинуть свой пост уже в ближайшее время

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:56
Глава Нытвенского городского округа Ринат Хаертдинов покинет пост в ближайшее время. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники.
По данным издания, отставка может произойти в июне. Но не исключено, что чиновник доработает до конца срока своих полномочий, который истекает в конце 2024 года. У краевых властей были претензии к работе главы, отмечает издание. По данным агентства, сам глава округа, видит своим преемником главу местного отдела ГИБДД Максима Попова.
Ринат Хаертдинов возглавляет Нытвенский район с 2015 года. До этого занимал пост первого замглавы районной администрации, работал в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.