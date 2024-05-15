Из пермской больницы, в которой рухнул лифт, уходит главный врач

Напомним, в конце прошлого года в больнице Архангела Михаила на ул. Лобачевского, 26, рухнул лифт в шахту с пациентами и сотрудниками. Лифтера, из-за которого пострадали люди, признали виновной. Женщину осудили по статье о небезопасном оказании услуг и назначили год ограничения свободы.