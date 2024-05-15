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Из пермской больницы, в которой рухнул лифт, уходит главный врач

Из пермской больницы, в которой рухнул лифт, уходит главный врач

15 мая 2024, 03:25
Фото: 1MI
Сегодня его последний рабочий день.

Сегодня, 15 мая, последний рабочий день главного врача ГБУЗ «Городская больница Архангела Михаила и всех Небесных Сил» Виктора Гневашева. Об этом сообщило издание 59.RU.

Как указывает источник, в Минздраве Прикамья решили не продлевать контракт с Гневашевым. Новым главврачом медицинского учреждения станет Антон Коровин. Ранее мужчина работал в должности заместителя руководителя по медицинской части в Городской клинической больнице имени Гринберга.

Виктор Гневашев занял должность главы городской больницы в 2019 году. С 2015 года, мужчина был главврачом МСЧ № 7, с 2018 — руководителем МСЧ № 6.

Напомним, в конце прошлого года в больнице Архангела Михаила на ул. Лобачевского, 26, рухнул лифт в шахту с пациентами и сотрудниками. Лифтера, из-за которого пострадали люди, признали виновной. Женщину осудили по статье о небезопасном оказании услуг и назначили год ограничения свободы.

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#Пермь#Лифт#Больница#Главный врач#Минздрав Прикамья#Лифтер#Ограничение свободы#Городская клиническая больница имени Гринберга#Виктор Гневашев#Антон Коровин#Небезопасное оказание услуг
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