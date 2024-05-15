В холода клещи не нападают. Так ли это?

Май в этом году в Перми и Пермском крае выдался удивительно прохладным. Даже сегодня, в ночь на 15 мая, в некоторых городах региона отмечена минусовая температура: по данным ГИС-центра ПГНИУ, в Кунгуре столбик термометра опустился до -6,3˚С, в Перми было -2,6˚С. В связи с этим корреспондент Properm.ru решила узнать, как ведут себя иксодовые клещи в такой холод.