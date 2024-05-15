В холода клещи не нападают. Так ли это?

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Май в этом году в Перми и Пермском крае выдался удивительно прохладным. Даже сегодня, в ночь на 15 мая, в некоторых городах региона отмечена минусовая температура: по данным ГИС-центра ПГНИУ, в Кунгуре столбик термометра опустился до -6,3˚С, в Перми было -2,6˚С. В связи с этим корреспондент Properm.ru решила узнать, как ведут себя иксодовые клещи в такой холод.
«Весной у иксодовых клещей, как правило, происходит быстрое увеличение численности активных особей. Кривая активности в период нарастания находится в прямой зависимости от температуры воздуха. С повышением температуры активность клещей возрастает, возвраты холодов (ниже +10˚С) и сильные дожди приостанавливают послезимовочную активацию, а уже активировавшихся клещей заставляют временно уходить в подстилку», — рассказал Properm.ru заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных и водной экологии, кандидат биологических наук, доцент Виктор Ефимик. По словам ученого, в подобные холодные дни клещи почти не нападают на человека и животных.