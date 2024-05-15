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Published Сегодня, 09:16

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Updated Сегодня, 09:47

Ученый рассказал о поведении клещей в аномально холодную погоду в мае

В холода клещи не нападают. Так ли это?

15 мая 2024, 09:16
Фото: Изображение Midjourney

Ученый рассказал о поведении клещей в аномально холодную погоду в мае

В Пермском крае еще в апреле начался сезонный подъем клещевой активности. Но затем пришло затяжное похолодание.
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ПГНИУ

Май в этом году в Перми и Пермском крае выдался удивительно прохладным. Даже сегодня, в ночь на 15 мая, в некоторых городах региона отмечена минусовая температура: по данным ГИС-центра ПГНИУ, в Кунгуре столбик термометра опустился до -6,3˚С, в Перми было -2,6˚С. В связи с этим корреспондент Properm.ru решила узнать, как ведут себя иксодовые клещи в такой холод.

«Весной у иксодовых клещей, как правило, происходит быстрое увеличение численности активных особей. Кривая активности в период нарастания находится в прямой зависимости от температуры воздуха. С повышением температуры активность клещей возрастает, возвраты холодов (ниже +10˚С) и сильные дожди приостанавливают послезимовочную активацию, а уже активировавшихся клещей заставляют временно уходить в подстилку», — рассказал Properm.ru заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных и водной экологии, кандидат биологических наук, доцент Виктор Ефимик. По словам ученого, в подобные холодные дни клещи почти не нападают на человека и животных.

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#Общество#ПГНИУ#Пермь#Погода#Клещи
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