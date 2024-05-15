Курьер мошенников вынес у пермского врача наличных и золотых монет на 6 миллионов

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Оперативники задержали курьера телефонных мошенников, жертвами которого стали как минимум два человека. Подробности сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В Перми задержан подозреваемый в пособничестве телефонным аферистам. Полицейским поступила информация от сотрудников банка о том, что в отделение 77-летняя пенсионерка, чтобы снять со своего счета деньги, при этом ведет она себя очень обеспокоенно. Кроме того, эта женщина уже приходила несколько дней назад и снимала крупную сумму денег якобы на лечение зубов. Оперативники немедленно выехали на адрес.
Они установили, что жительнице микрорайона Левшино позвонили неизвестные и сообщили, что с её счетов пытаются похитить средства. Чтобы сохранить сбережения, их необходимо перевести на безопасный счет. По инструкции звонивших обеспокоенная женщина сняла деньги со счета и вернулась домой. После чего к ней прибыл курьер, с которым она обменялась паролями. Пенсионерка передала ему 300 тыс. рублей. На этом телефонные мошенники не остановились и через три дня вновь позвонили пермячке, однако их махинациям помешали правоохранители.
Сотрудники полиции отследили маршрут курьера мошенников и задержали 20-летнего пермяка в Мотовилихинском районе. Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что незаконный заработок ему предложила девушка на сайте знакомств.
В дальнейшем полицейские установили, что от действий злоумышленника пострадал 57-летний пермский врач, отдавший наличные и золотые монеты на сумму почти в 6 млн рублей.
Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных деяний на территории краевой столицы и соседних городов.