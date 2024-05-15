Курьер мошенников вынес у пермского врача наличных и золотых монет на 6 миллионов

Они установили, что жительнице микрорайона Левшино позвонили неизвестные и сообщили, что с её счетов пытаются похитить средства. Чтобы сохранить сбережения, их необходимо перевести на безопасный счет. По инструкции звонивших обеспокоенная женщина сняла деньги со счета и вернулась домой. После чего к ней прибыл курьер, с которым она обменялась паролями. Пенсионерка передала ему 300 тыс. рублей. На этом телефонные мошенники не остановились и через три дня вновь позвонили пермячке, однако их махинациям помешали правоохранители.