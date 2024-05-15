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Медведь, напугавший туристов, покинул Каменный город в Прикамье

Медведь, напугавший туристов, покинул Каменный город в Прикамье

15 мая 2024, 08:20
Фото: Дирекция ООПТ Пермского края
Совместная проверка инспекторов из Минприроды и Дирекции ООПТ Прикамья не установила на местности следов медведя.

Сегодня, 15 мая, ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» объявила об открытии Каменного города для туристов. Следов медведя на местности установлено не было. Об этом ведомство сообщило в социальной сети.

Осмотр территории на предмет наличия медвежьих следов прошло при участии охотничьих инспекторов Минприроды Прикамья и инспекторов в области охраны окружающей среды Дирекции ООПТ Пермского края. Было установлено, что зверь прошел через территорию Каменного Города и ушел в лес.

В Дирекции ОППТ ПК корреспонденту Properm.ru сообщили, что патрулирование территории памятника природы будет продолжено. Поскольку Каменный город — это часто посещаемое и шумное место, медведи стараются его обходить.

В понедельник, 13 мая, вход в Каменный город был закрыт по причине наличия на территории следов медведя. Ведомство предупреждает, что в случае встречи с медведем необходимо держаться на безопасном от него расстоянии, издавать громкие звуки и начать медленно отходить от него. Нельзя поворачиваться к нему спиной, уходить от него нужно по дуге.

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#Лес#Пермский край#Безопасность#Туристы#Прикамье#Каменный город#Охрана окружающей среды#Медведь#Минприрода#Дирекция ООПТ#Следы
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