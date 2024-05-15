Медведь, напугавший туристов, покинул Каменный город в Прикамье

В понедельник, 13 мая, вход в Каменный город был закрыт по причине наличия на территории следов медведя. Ведомство предупреждает, что в случае встречи с медведем необходимо держаться на безопасном от него расстоянии, издавать громкие звуки и начать медленно отходить от него. Нельзя поворачиваться к нему спиной, уходить от него нужно по дуге.