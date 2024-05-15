Медведь, напугавший туристов, покинул Каменный город в Прикамье

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Сегодня, 15 мая, ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» объявила об открытии Каменного города для туристов. Следов медведя на местности установлено не было. Об этом ведомство сообщило в социальной сети.
Осмотр территории на предмет наличия медвежьих следов прошло при участии охотничьих инспекторов Минприроды Прикамья и инспекторов в области охраны окружающей среды Дирекции ООПТ Пермского края. Было установлено, что зверь прошел через территорию Каменного Города и ушел в лес.
В Дирекции ОППТ ПК корреспонденту Properm.ru сообщили, что патрулирование территории памятника природы будет продолжено. Поскольку Каменный город — это часто посещаемое и шумное место, медведи стараются его обходить.
В понедельник, 13 мая, вход в Каменный город был закрыт по причине наличия на территории следов медведя. Ведомство предупреждает, что в случае встречи с медведем необходимо держаться на безопасном от него расстоянии, издавать громкие звуки и начать медленно отходить от него. Нельзя поворачиваться к нему спиной, уходить от него нужно по дуге.