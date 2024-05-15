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На перекрестке улиц Ленина и Хохрякова пермяк выехал на красный и врезался в дом

На перекрестке улиц Ленина и Хохрякова пермяк выехал на красный и врезался в дом

15 мая 2024, 06:54
Фото: Телеграм-канал «ЧП Пермь | новости»
По факту ДТП проводится проверка.
Сюжет
Дтп

Вчера, 15 мая, на перекрестке улиц Ленина и Хохрякова водитель иномарки снес столб и врезался в дом. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Перми корреспонденту Properm.ru, инцидент произошел 15 мая около 11:20. 25 летний водитель автомобиля «Хендай» нарушил правила дорожного движения, проехав на красный свет светофора на перекрестке ул. Ленина и ул. Хохрякова в направлении площади имени Гайдара. В результате машина снесла дорожный знак.

В результате ДТП никто не пострадал. В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.7 (Управление транспортным средством лицом, будучи лишенным права управления транспортными средствами), ч. 1 ст. 12.12 (Проезд на запрещающий сигнал светофора), ч. 1 ст. 12.27 (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение технических средств организации дорожного движения).

По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#Дтп#Пермь#Гибдд#Светофор#Проверка#Новости#Хендай
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