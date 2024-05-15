На перекрестке улиц Ленина и Хохрякова пермяк выехал на красный и врезался в дом

В результате ДТП никто не пострадал. В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.7 (Управление транспортным средством лицом, будучи лишенным права управления транспортными средствами), ч. 1 ст. 12.12 (Проезд на запрещающий сигнал светофора), ч. 1 ст. 12.27 (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение технических средств организации дорожного движения).



По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.