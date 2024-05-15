На перекрестке улиц Ленина и Хохрякова пермяк выехал на красный и врезался в дом

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Вчера, 15 мая, на перекрестке улиц Ленина и Хохрякова водитель иномарки снес столб и врезался в дом. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Перми корреспонденту Properm.ru, инцидент произошел 15 мая около 11:20. 25 летний водитель автомобиля «Хендай» нарушил правила дорожного движения, проехав на красный свет светофора на перекрестке ул. Ленина и ул. Хохрякова в направлении площади имени Гайдара. В результате машина снесла дорожный знак.
В результате ДТП никто не пострадал. В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.7 (Управление транспортным средством лицом, будучи лишенным права управления транспортными средствами), ч. 1 ст. 12.12 (Проезд на запрещающий сигнал светофора), ч. 1 ст. 12.27 (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение технических средств организации дорожного движения).
По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.