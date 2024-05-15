На севере Прикамья техника чистит дороги от снега

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Дороги в северной части Красновишерского округа завалило снегом. Фото с дороги Вая-Велс в соцсетях опубликовал глава муниципалитета Евгений Верещагин.
Из-за погодных сюрпризов властям пришлось задействовать снегоуборочную технику.
«Вот такой снежный покров (24 см) установился в последние дни на дороге Вая-Велс. Несмотря на то, что с мая в округе начинается период летнего содержания дорог, пришлось сегодня отправлять на северное направление снегоуборочную технику, — пишет Верещагин. — Кроме того, на вайскую трассу была направлена и паропередвижная установка (ППУ) для отогрева водопропускных труб».
Самые холодные места в Пермском крае сегодня назвали в ГИС-центре ПГНИУ,
Самые низкие минимумы сегодняшней ночи отмечены в Кунгуре -6,3˚, в Осе -4,9˚, в Ножовке -4,1˚. На остальной территории было от 0˚ до -3˚, в Перми -2,6˚.
И хотя днем начнется слабый заток тепла, говорят синоптики, на переход температуры воздуха через +10˚ можно рассчитывать только вечером и только по западу края.