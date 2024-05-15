На севере Прикамья техника чистит дороги от снега

«Вот такой снежный покров (24 см) установился в последние дни на дороге Вая-Велс. Несмотря на то, что с мая в округе начинается период летнего содержания дорог, пришлось сегодня отправлять на северное направление снегоуборочную технику, — пишет Верещагин. — Кроме того, на вайскую трассу была направлена и паропередвижная установка (ППУ) для отогрева водопропускных труб».