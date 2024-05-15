Новой главой департамента культуры Перми станет пиарщица Анастасия Хорошева

На данный момент Хорошева занимает пост замглавы администрации Ленинского района города. Как указывает источник, она окончила Пермский государственный технический университет по специальности «Связи с общественностью». Кроме того, есть большой опыт на руководящих должностях в сферах культуры, маркетинга и событийном сопровождении.