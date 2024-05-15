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Новой главой департамента культуры Перми станет пиарщица Анастасия Хорошева

Новой главой департамента культуры Перми станет пиарщица Анастасия Хорошева

15 мая 2024, 11:15
Фото: properm.ru
Нынешний глава департамента покинет администрацию Перми в конце мая.

Новым руководителем департамента культуры и молодежной политики администрации Перми станет пиарщица Анастасия Хорошева. Нынешний глава департамента Василий Головин покидает мэрию 31 мая. Об этом сообщил «Ъ-Прикамья».

На данный момент Хорошева занимает пост замглавы администрации Ленинского района города. Как указывает источник, она окончила Пермский государственный технический университет по специальности «Связи с общественностью». Кроме того, есть большой опыт на руководящих должностях в сферах культуры, маркетинга и событийном сопровождении.

Анастасия Хорошева ранее была помощницей депутата Госдумы России Игоря Шубина.

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#Пермь#Культура#Маркетинг#Игорь шубин#Мэрия#Ленинский район#Молодежная политика#Пермский государственный технический университет#Пиар#Анастасия Хорошева#Василий Головин#Замглавы администрации#Связи с общественностью#Событийное сопровождение#Госдума России
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