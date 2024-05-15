Новой главой департамента культуры Перми станет пиарщица Анастасия Хорошева

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Новым руководителем департамента культуры и молодежной политики администрации Перми станет пиарщица Анастасия Хорошева. Нынешний глава департамента Василий Головин покидает мэрию 31 мая. Об этом сообщил «Ъ-Прикамья».
На данный момент Хорошева занимает пост замглавы администрации Ленинского района города. Как указывает источник, она окончила Пермский государственный технический университет по специальности «Связи с общественностью». Кроме того, есть большой опыт на руководящих должностях в сферах культуры, маркетинга и событийном сопровождении.
Анастасия Хорошева ранее была помощницей депутата Госдумы России Игоря Шубина.