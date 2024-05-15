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Педиатр поддержала запрет продажи энергетиков детям на федеральном уровне

15 мая 2024, 13:17
Педиатр Лина Мурадова считает, что предложение депутатов Госдумы о запрете продажи энергетических напитков детям до 18 лет полностью обосновано. Она утверждает, что содержащиеся в этих напитках кофеин и другие компоненты могут негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему.

В среду, 15 мая, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объявил в своем Telegram-канале о внесении законопроекта о запрете розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним по всей стране. Володин отметил, что каждый второй подросток потребляет энергетики. Он также указал на то, что в некоторых регионах уже введены ограничения на розничную продажу таких напитков, но на федеральном уровне проблема еще не решена.

Педиатр в интервью «Ридусу» подчеркивает, что в составе энергетических напитков, помимо кофеина, содержатся сахар, таурин, гуарана, ниацин, пантотеновая кислота, пиридоксин, фолиевая кислота и аскорбиновая кислота. Она отмечает, что даже аскорбиновая кислота является очень бодрящим элементом и делает напиток намного сильнее, чем кофе, не говоря уже о других компонентах.

По словам Мурадовой, таурин высвобождает адреналин, который является гормоном стресса, и поэтому дает такой прилив сил. Гуарана также стимулирует физическую активность и повышает выносливость. Педиатр считает, что инициатива депутатов имеет обоснование. Если ребенок пьет дома кофе, то контроль лежит на родителях. Но если подросток самостоятельно купит несколько банок энергетического напитка и отправится на тренировку в спортзал, это может оказать серьезную нагрузку на его сердечно-сосудистую систему и надпочечники. Энергетики предназначены для взрослых спортсменов, которые лучше знают состояние своего здоровья, заключает Мурадова.

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