Педиатр поддержала запрет продажи энергетиков детям на федеральном уровне

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В среду, 15 мая, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объявил в своем Telegram-канале о внесении законопроекта о запрете розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним по всей стране. Володин отметил, что каждый второй подросток потребляет энергетики. Он также указал на то, что в некоторых регионах уже введены ограничения на розничную продажу таких напитков, но на федеральном уровне проблема еще не решена.
Педиатр в интервью «Ридусу» подчеркивает, что в составе энергетических напитков, помимо кофеина, содержатся сахар, таурин, гуарана, ниацин, пантотеновая кислота, пиридоксин, фолиевая кислота и аскорбиновая кислота. Она отмечает, что даже аскорбиновая кислота является очень бодрящим элементом и делает напиток намного сильнее, чем кофе, не говоря уже о других компонентах.
По словам Мурадовой, таурин высвобождает адреналин, который является гормоном стресса, и поэтому дает такой прилив сил. Гуарана также стимулирует физическую активность и повышает выносливость. Педиатр считает, что инициатива депутатов имеет обоснование. Если ребенок пьет дома кофе, то контроль лежит на родителях. Но если подросток самостоятельно купит несколько банок энергетического напитка и отправится на тренировку в спортзал, это может оказать серьезную нагрузку на его сердечно-сосудистую систему и надпочечники. Энергетики предназначены для взрослых спортсменов, которые лучше знают состояние своего здоровья, заключает Мурадова.