Педиатр поддержала запрет продажи энергетиков детям на федеральном уровне

По словам Мурадовой, таурин высвобождает адреналин, который является гормоном стресса, и поэтому дает такой прилив сил. Гуарана также стимулирует физическую активность и повышает выносливость. Педиатр считает, что инициатива депутатов имеет обоснование. Если ребенок пьет дома кофе, то контроль лежит на родителях. Но если подросток самостоятельно купит несколько банок энергетического напитка и отправится на тренировку в спортзал, это может оказать серьезную нагрузку на его сердечно-сосудистую систему и надпочечники. Энергетики предназначены для взрослых спортсменов, которые лучше знают состояние своего здоровья, заключает Мурадова.