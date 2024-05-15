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Пермский «Народный фронт» требует убрать гору мусора в центре города

Пермский «Народный фронт» требует убрать гору мусора в центре города

15 мая 2024, 04:26
Фото: properm.ru
Организация обратилась в правоохранительные органы.

В Перми «Народный фронт» потребовал убрать гору мусора в центре города, за сквером имени Василия Татищева. Об этом организация сообщила в социальных сетях.

«На эту свалку строительных отходов площадью 3,8 га, оставшихся после сноса гаражей, мы обратили внимание властей восемь месяцев назад. На наш запрос Минимущества сообщило, что краевому Управлению капитального строительства дано поручение очистить земельные участки в кратчайший срок», — написали общественники во ВКонтакте.

Сейчас к свалке прибавился бытовой мусор. «Народный фронт» также отметил, что ограждено скопление отходов лишь частично. В результате организация приняла решение обратиться в прокуратуру.

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#Видео#Пермь#Прокуратура#Народный фронт#Центр города#Гора мусора#Сквер имени Василия Татищева#Краевое Управление капитального строительства#Минимущества
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