Пермский «Народный фронт» требует убрать гору мусора в центре города

«На эту свалку строительных отходов площадью 3,8 га, оставшихся после сноса гаражей, мы обратили внимание властей восемь месяцев назад. На наш запрос Минимущества сообщило, что краевому Управлению капитального строительства дано поручение очистить земельные участки в кратчайший срок», — написали общественники во ВКонтакте.