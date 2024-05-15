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Пермское УФАС возбудило дело в отношении теплоснабжающей компании в Краснокамске

Пермское УФАС возбудило дело в отношении теплоснабжающей компании в Краснокамске

15 мая 2024, 10:46
Фото: 1MI
АО «Пермтрансжелезобетон» отказалось гарантировать потребителям надежность и качество коммунальной услуги

Пермское УФАС возбудила антимонопольное дело в отношении АО «Пермтрансжелезобетон». Рассмотрение дела назначено на 16 мая 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как указывает антимонопольная служба, АО «Пермтрансжелезобетон» отказалось заключать соглашение об исполнении схемы теплоснабжения Краснокамского городского округа с Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края. После этого муниципалитет обратился в надзорный орган.

В случае подписания этого документа теплоснабжающая организация гарантирует, что будет предоставлять потребителям качественную и надежную услугу, стоимость которой не превысит установленной для муниципального округа предельной цены. Деятельность контролируется муниципальным органом в интересах населения.

АО «Пермтрансжелезобетон», будучи единой теплоснабжающей организацией, по закону обязана заключить соответствующее соглашение в целях гарантии бесперебойного и качественного теплоснабжения в период до 2041 года. Именно до этого срока утверждена схема теплоснабжения Краснокамского округа. Организация обеспечивает теплом многоквартирные дома по ул. Строителей и ул. Комсомольской, а также объекты социальной сферы в поселке Оверята Краснокамского округа.

АО «Пермтрансжелезобетон» полагало, что не является ЕТО. На этом фоне общество отказалось подписывать данное соглашение с властями, продолжая свою деятельность. Антимонопольная служба решила, что теплоснабжающая компания злоупотребляет доминирующим положением и ущемляет интересы потребителей тепла, что нарушает Закон о защите конкуренции.

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