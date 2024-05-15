Пермское УФАС возбудило дело в отношении теплоснабжающей компании в Краснокамске

АО «Пермтрансжелезобетон», будучи единой теплоснабжающей организацией, по закону обязана заключить соответствующее соглашение в целях гарантии бесперебойного и качественного теплоснабжения в период до 2041 года. Именно до этого срока утверждена схема теплоснабжения Краснокамского округа. Организация обеспечивает теплом многоквартирные дома по ул. Строителей и ул. Комсомольской, а также объекты социальной сферы в поселке Оверята Краснокамского округа.